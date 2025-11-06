Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

अब आपकी हर हरकतों पर तीसरी आंख रखेगी नजर, कटनी शहर में चप्पे-चप्पे पर लगाए गए खुफिया कैमरे

MP News: कटनी शहर के 26 संवेदनशील इलाकों में 85 से भी ज्यादा खुफिया कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे अपराधियों की गतिविधियों पर चौबीसों घंटे नज़र रखेंगे. विधायक की सहयोग राशि से ये काम पूर्ण हुआ है.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 06, 2025, 09:21 PM IST
Hidden Camera installed in katni city: अब आपकी हर एक्टिविटी पर तीसरी आंख रखेगी नजर. असमाजिक घटना करने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा. दरअसल, कटनी पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब जिले में पुलिस की तीसरी आंख यानी खुफिया कैमरे आपके हर गतिविधि पर नज़र रखेंगे. इन कैमरों की जानकारी सिर्फ पुलिस विभाग की साइबर टीम और चुनिंदा अधिकारियों तक ही सीमित रखी जाएगी.

अपराधियों पर लगेगा लगाम
कटनी जिले में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने नई तकनीक का सहारा लिया है. एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कर्मी लगातार कार्रवाई में जुटी हुई हैं, लेकिन रात्रिकालीन और सुनसान इलाकों में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए अब अत्याधुनिक खुफिया कैमरे लगाए गए हैं.

इन लोकेशन पर कैमरे
कटनी शहर के कुल 26 लोकेशनों पर 85 से अधिक गुप्त कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं. ये वही जगह है जहां पहले अपराध की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं या संदिग्ध गतिविधियाँ पाई गई हैं. इन कैमरों की मॉनिटरिंग 24 घंटे पुलिस साइबर टीम द्वारा की जाएगी. कैमरे की नज़र में आने वाले किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि यह कैमरे विधायक संदीप जायसवाल की सहयोग राशि से लगाए गए हैं.

विधायक जी के सहयोग से लगा कैमरा
कटनी एसपी, अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि विधायक संदीप जायसवाल  ने पुलिस प्रशासन के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर चर्चा की थी. उन्होंने कहा कि पुलिस बल की कमी और चौक-चौराहों पर कैमरों की अनुपलब्धता के कारण अपराधियों को पकड़ने में आ रही कठिनाइयों  को ध्यान में रखते हुए, शहर के संवेदनशील इलाकों में कैमरे लगवाने का फैसला लिया. रिपोर्ट:नितिन चावरे, कटनी

TAGS

Katni News

Trending news

Katni News
आपकी हर हरकतों पर तीसरी आंख की नजर, कटनी शहर में चप्पे-चप्पे पर लगाए गए खुफिया कैमरे
mp news
bastar police
Panna news
Cough Syrup Death Case
crime news
Ujjain Police
Haq Movie
Neemuch News
jabalpur news
