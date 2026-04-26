कटनी जिला अस्पताल में शर्मनाक घटना, मरीज तड़पता रहा, परिजनों से धुलवाई एंबुलेंस

Katni News: मध्य प्रदेश के कटनी स्थित जिला अस्पताल में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 32 वर्षीय एक व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था. जब डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जबलपुर रेफर किया, तो वहां तैनात 108 एम्बुलेंस सेवा के एक कर्मचारी (MT) ने एक बेहद शर्मनाक मिसाल कायम कर दी. आरोप है कि एम्बुलेंस की सफाई खुद करने के बजाय उस कर्मचारी ने घायल मरीज के परिजनों से ही गाड़ी पर पानी डलवाकर उसकी सफाई करवाई. यह शर्मनाक करतूत कैमरे में कैद हो गई और अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

परिजनों से धुलवाई 108 एंबुलेंस

रिपोर्ट्स के अनुसार कटनी के बरही स्थित करेला के रहने वाले राहुल बर्मन (32) जो एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे को 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल लाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया गया. आरोप है कि इसी दौरान अस्पताल परिसर में तैनात 108 एम्बुलेंस के MT (मेडिकल टेक्नीशियन) मोहित ने मरीज के रिश्तेदारों से एम्बुलेंस पर पानी डलवाकर उसे साफ करवाया. वायरल वीडियो में मोहित को घटनास्थल पर खड़े हुए देखा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: बेटी लापता हुई तो बौखलाया आरोपी, लड़के की मां-बहन को बनाया बंधक, कमरे में बंद कर घंटों बरसाई लाठियां

Add Zee News as a Preferred Source

सिस्टम की खुली पोल

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कटनी जिला अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों को इलाज शुरू होने से पहले सफाई कर्मचारियों का भी काम करना पड़ेगा? जब किसी घायल मरीज की जान दांव पर लगी हो, और स्टाफ के लोग अपनी ड्यूटी से जी चुराकर परिवार वालों से काम करवाएं तो यह सिस्टम की सरासर बेशर्मी के अलावा और क्या है?

जांच का आश्वासन

'108' जैसी आपातकालीन सेवाएं जिन्हें मूल रूप से लोगों की जान बचाने के लिए शुरू किया गया था अब लापरवाही और असंवेदनशीलता की निशानी बनती जा रही हैं. अब यह देखना बाकी है कि क्या जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, या फिर हमेशा की तरह इस मामले को भी बस दबा दिया जाएगा. कटनी जिला अस्पताल की यह तस्वीर सिर्फ शर्मनाक ही नहीं है. बल्कि यह पूरे सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है. इस बीच इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सिविल सर्जन डॉ. यशवंत वर्मा ने कहा है कि इस मामले की जांच की जाएगी.

रिपोर्ट- नितिन चावरे

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!