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कटनी जिला अस्पताल में शर्मनाक घटना, मरीज तड़पता रहा, परिजनों से धुलवाई एंबुलेंस

Katni News: कटनी जिला अस्पताल में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां 108 एंबुलेंस कर्मचारी पर घायल मरीज के परिजनों से एंबुलेंस धुलवाने का आरोप लगा है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 26, 2026, 01:51 PM IST
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कटनी जिला अस्पताल में शर्मनाक घटना, मरीज तड़पता रहा, परिजनों से धुलवाई एंबुलेंस

Katni News: मध्य प्रदेश के कटनी स्थित जिला अस्पताल में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 32 वर्षीय एक व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था. जब डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जबलपुर रेफर किया, तो वहां तैनात 108 एम्बुलेंस सेवा के एक कर्मचारी (MT) ने एक बेहद शर्मनाक मिसाल कायम कर दी. आरोप है कि एम्बुलेंस की सफाई खुद करने के बजाय उस कर्मचारी ने घायल मरीज के परिजनों से ही गाड़ी पर पानी डलवाकर उसकी सफाई करवाई. यह शर्मनाक करतूत कैमरे में कैद हो गई और अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

परिजनों से धुलवाई 108 एंबुलेंस
रिपोर्ट्स के अनुसार कटनी के बरही स्थित करेला के रहने वाले राहुल बर्मन (32) जो एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे को 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल लाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया गया. आरोप है कि इसी दौरान अस्पताल परिसर में तैनात 108 एम्बुलेंस के MT (मेडिकल टेक्नीशियन) मोहित ने मरीज के रिश्तेदारों से एम्बुलेंस पर पानी डलवाकर उसे साफ करवाया. वायरल वीडियो में मोहित को घटनास्थल पर खड़े हुए देखा जा सकता है.

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सिस्टम की खुली पोल
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कटनी जिला अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों को इलाज शुरू होने से पहले सफाई कर्मचारियों का भी काम करना पड़ेगा? जब किसी घायल मरीज की जान दांव पर लगी हो, और स्टाफ के लोग अपनी ड्यूटी से जी चुराकर परिवार वालों से काम करवाएं तो यह सिस्टम की सरासर बेशर्मी के अलावा और क्या है? 

जांच का आश्वासन
'108' जैसी आपातकालीन सेवाएं जिन्हें मूल रूप से लोगों की जान बचाने के लिए शुरू किया गया था अब लापरवाही और असंवेदनशीलता की निशानी बनती जा रही हैं. अब यह देखना बाकी है कि क्या जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, या फिर हमेशा की तरह इस मामले को भी बस दबा दिया जाएगा. कटनी जिला अस्पताल की यह तस्वीर सिर्फ शर्मनाक ही नहीं है. बल्कि यह पूरे सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है. इस बीच इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सिविल सर्जन डॉ. यशवंत वर्मा ने कहा है कि इस मामले की जांच की जाएगी.

रिपोर्ट- नितिन चावरे

 

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