पत्नी ही बनी पति की हत्यारिन! गमछा से गला घोंटकर कर दी हत्या, 19 दिन बाद गिरफ्तार

Simrapati Murder Case: बहोरीबंद थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरापटी में 1 अक्टूबर को हुई युवक अनोज की संदिग्ध मौत का खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में पता चला कि यह आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी किरण चौधरी ने गमछे से गला घोंटकर हत्या की.
Katni Crime News: बहोरीबंद थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरापटी में 1 अक्टूबर 2025 को हुई एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने 19 दिन बाद सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस की गहन जांच में पता चला कि युवक ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी पत्नी ने गमछे से उसका गला घोंटकर हत्या की थी. आरोपी पत्नी के विरुद्ध हत्या सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और रविवार को जिला न्यायालय में पेश किया गया.
थाना प्रभारी अखलेश दाहिया ने बताया कि मृतक अनोज उर्फ अनुज, पिता ज्ञानीलाल चौधरी (उम्र 32 वर्ष) की 1 अक्टूबर की रात संदिग्ध परिस्थितियों में घर पर ही मृत्यु हो गई थी. प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया गया और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल भेजा गया.
पति-पत्नी के बीच विवाद
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने खुलासा किया कि अनोज की मृत्यु गले पर किसी चीज से कसकर घोंटने (स्ट्रैंगलिंग) के कारण दम घुटने से हुई थी. पुलिस ने मृतक के परिवार और परिजनों से पूछताछ की, जिनके अनुसार पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद और मारपीट होती रहती थी. परिजनों की शिकायत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला हत्या का मानते हुए धारा 302 और 34 के तहत विवेचना शुरू की.
महिला आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक अभिनव विश्वकर्मा के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने आरोपी पत्नी किरण चौधरी से कड़ी पूछताछ की. पूछताछ में किरण ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि 1 अक्टूबर की रात वह पति से विवाद के बाद परेशान होकर उसे गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दिया और बाद में झूठ बोला कि पति बीमार था. आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त गमछा भी जब्त कर न्यायालय में पेश किया गया.
(रिपोर्टः नितिन चावड़े, कटनी)
