15 साल का संघर्ष, 120 फीट की गहराई... जानें कैसे बनी देश की सबसे लंबी वाटर टनल; जानें इसकी एक-एक डिटेल

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मध्य प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजनाओं में गिनी जाने वाली स्लीमनाबाद वाटर टनल अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार (17 जुलाई) को कटनी में इस ड्रीम प्रोजेक्ट का विस्तृत निरीक्षण किया और बताया कि लगभग 11.952 किलोमीटर लंबी यह सुरंग अब केवल अंतिम एक मीटर के ब्रेक-थ्रू (खुदाई) से ही पूरी होने वाली है. प्रोजेक्ट के पूरा होने पर यह देश की सबसे लंबी और तकनीकी रूप से जटिल जल-सुरंगों में शुमार होगी. लेकिन, इसे बनाना इतना आसान नहीं था, चुनौतियों से भरे इस सफर को पूरा करने में करीब 17-18 साल का वक्त लग गया.
इंजीनियरिंग की दृष्टि से विंध्य की 40 मीटर ऊंची रिज लाइन को भेदते हुए सख्त मार्बल-लाइमस्टोन और डोलोमाइट पर काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा. सुरंग निर्माण के दौरान प्रति मिनट 25,000 लीटर तक के रिसाव, अचानक मिट्टी का धंसना और विशालकाय भूमिगत गुफाओं जैसी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा. शुरुआती उपकरणों के विफल होने के बाद सरकार ने जर्मन तकनीक-आधारित हेरेनकनेक्ट मशीन और विशेष टेम ग्राउटिंग तकनीक लागू कर परियोजना को तीव्रता दी. इस दौरान परियोजना की लागत भी दोगुनी से ज्यादा हो गई.
स्लीमनाबाद टनल की 5 बड़ी बातें
लंबाई: 11.952 किलोमीटर
व्यास: 10.14 मीटर
प्रणाली: 'ग्रैविटी-फ्लो' (गुरुत्वाकर्षण आधारित प्रवाह - बिना किसी पंप या बिजली के पानी बहेगा)
शुरुआती लागत (2008): ₹799 करोड़
वर्तमान लागत (2026): ₹1,610 करोड़ से अधिक
क्या है स्लीमनाबाद टनल?
यह सिर्फ एक सुरंग नहीं, बल्कि विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के लिए 'भगीरथ प्रयास' जैसी अमृतधारा है. बरगी दायीं तट मुख्य नहर परियोजना के तहत कटनी जिले में बनी यह देश की सबसे लंबी और अनोखी भूमिगत 'ग्रैविटी-फ्लो' जल सुरंग है. इस टनल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए बरगी बांध का पानी बिना किसी भारी पंप या बिजली के, केवल प्राकृतिक ढाल यानी गुरुत्वाकर्षण (Gravity) के सहारे बहेगा. इससे करोड़ों रुपये की बिजली की बचत होगी.
टनल के निर्माण में क्यों लग गए 15 साल?
1. 2008 में मंजूरी, 2011 में शुरू हुआ काम
इस परियोजना को वर्ष 2008 में स्वीकृति मिली थी और वर्ष 2011 में निर्माण कार्य शुरू हुआ. सुरंग का निर्माण लगभग 30 मीटर गहराई में जर्मनी की अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) से किया गया.
2. चट्टानों और मिट्टी का मिला-जुला होना
जमीन के नीचे कहीं बेहद कठोर मार्बल और लाइमस्टोन (चूना पत्थर) की चट्टानें थीं, तो कहीं अचानक बेहद नरम, गीली और धंसने वाली मिट्टी (Caving-in Soil) आ जाती थी। ऐसे में टनल बोरिंग मशीन (TBM) को बार-बार रोकना पड़ता था.
3. विशाल भूमिगत गुफाएं
खुदाई के दौरान पानी से भरी चूने की विशालकाय भूमिगत गुफाएं (Cavities) सामने आ गईं, जिन्हें पार करना बेहद जोखिम भरा और समय लेने वाला काम था. इसके अलावा इस दौरान कोरोना काल के दौरान आई बाधा ने भी काम को लंबे समय तक रोके रखा.
4. प्रति मिनट 25,000 लीटर पानी का जानलेवा रिसाव
खुदाई के दौरान सबसे बड़ी बाधा पानी का अत्यधिक रिसाव था। टनल के अंदर प्रति मिनट 25 हजार लीटर तक पानी उफन रहा था। इस भारी जल रिसाव के कारण काम कर रहे इंजीनियरों और मजदूरों के लिए अंदर टिकना और मशीन चलाना असंभव हो जाता था। पानी को रोकने और बाहर निकालने की प्रक्रियाओं में महीनों का समय बर्बाद हुआ.
5. भारी मशीनों का टूटना और विदेशी तकनीक पर निर्भरता
टनल की खुदाई के लिए शुरुआत में जो अमेरिकी टनल बोरिंग मशीन (TBM) बुलाई गई थी, वह चट्टानों के अत्यधिक दबाव और धंसती मिट्टी के कारण बीच में ही टूट गई. अमेरिकी मशीन के फेल होने के बाद काम लंबे समय तक ठप रहा। इसके बाद जर्मनी से अत्याधुनिक हेरेनकनेक्ट मशीन (Herrenknecht TBM) मंगवाई गई और विशेष टेम ग्राउटिंग तकनीक (TAM Grouting) का इस्तेमाल किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में सालों का वक्त निकल गया.
6. रेलवे ट्रैक, नेशनल हाईवे और घनी आबादी के नीचे काम
यह टनल सीधे खाली जमीन के नीचे से नहीं गुजर रही है। इसका रास्ता व्यस्त नेशनल हाईवे (NH), रेलवे ट्रैक और कई घने रिहाइशी इलाकों के ठीक नीचे (30 से 120 फीट गहराई पर) से था. ऊपर मौजूद किसी भी ढांचे को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए सुरक्षा मानकों के तहत बेहद धीमी और फूंक-फूंक कर खुदाई करनी पड़ती थी। हल्की सी लापरवाही से ऊपर रेलवे ट्रैक या हाईवे धंस सकता था.
टनल बनने के बाद आम लोगों को क्या होगा फायदा?
1. सूखे इलाकों तक पहुंचेगा नर्मदा का पानी
करीब 12KM लंबी सुरंग से नर्मदा का पानी बिना पंप के विंध्य पर्वत के आर-पार पहुंचेगा. इससे बरगी बांध का पानी कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना जैसे इलाकों तक पहुंचेगा, जहां सिंचाई की लंबे समय से जरूरत रही है.
2. लाखों किसानों को होगा सीधा फायदा
स्लीमनाबाद वाटर टनल परियोजना पूरी होने के बाद लाखों किसानों को सीधा फायदा होगा, क्योंकि करीब 1.85 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी. परियोजना के तहत कटनी की 21,823 हेक्टेयर, मैहर की 54,227 हेक्टेयर, सतना की 1,04,970 हेक्टेयर, पन्ना की 448 हेक्टेयर तथा रीवा की 3,084 हेक्टेयर भूमि सीधे सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होगी.
3. 5 जिलों के 1450 गांवों की बदलेगी तस्वीर
इस परियोजना से सिंचाई का लाभ 5 जिलों के लगभग 1450 गांवों को मिलेगा. इससे फसल उत्पादन और किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है.
4. पीने के पानी और औद्योगिक जल आपूर्ति
परियोजना से जबलपुर और कटनी के लिए पेयजल एवं औद्योगिक जल आपूर्ति को भी मजबूती मिलेगी.
5. बिजली की होगी बचत
स्लीमनाबाद वाटर टनल के जरिए बरगी बांध का पानी बिना किसी पंप या लिफ्ट के प्राकृतिक ढाल यानी ग्रैविटी फ्लो के माध्यम से विंध्य क्षेत्र तक पहुंचेगा. पानी को पहुंचाने के लिए पंपिंग की जरूरत नहीं होगी, तो इससे बिजली की बचत होगी.
6. खेती का बदलेगा पैटर्न
इस परियोजना के जरिए सूखे इलाकों में पानी आसानी से पहुंचेगा और अभी जिन क्षेत्रों में सिर्फ एक फसल की पैदवार होती है, वहां दो या तीन फसल उगाए जाने की संभावना बढ़ेगी. इसके अलावा बागवानी और नकदी फसलों को भी बढ़ावा मिलेगा.
टनल का बनाने में आई चुनौतियां
1. भयानक जल रिसाव
टनल के अंदर काम करते समय प्रति मिनट 25 हजार लीटर तक पानी उफन रहा था और रिसाव हो रहा था.
2. कमजोर और धंसने वाली मिट्टी
इस क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना बहुत जटिल थी. यहां मार्बल-लाइमस्टोन की कठोर चट्टानें, डोलोमाइट और अचानक धंसने वाली मिट्टी (Caving-in Soil) थी.
3. घनी आबादी के नीचे से गुजरना
यह टनल नेशनल हाईवे (NH), रेलवे ट्रैक और घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों के ठीक 30 से 120 फीट नीचे से गुजरी है, जहां बिना किसी नुकसान के खुदाई करना लगभग नामुमकिन काम था.
'स्लीमनाबाद टनल' किसानों और व्यापारियों के लिए वरदान साबित होगी...
कटनी जिले के स्लीमनाबाद में लंबे संघर्ष के बाद पूर्णता की ओर अग्रसर लगभग 12 किमी लंबी नर्मदा टनल परियोजना का आज अवलोकन किया। यह विज्ञान का चमत्कार है कि मध्यप्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा इस ऐतिहासिक टनल के… pic.twitter.com/8XCDcqBUwh
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 17, 2026
विदेशी मशीनें और खास फॉर्मूला
1. जर्मन हेरेनकनेक्ट मशीन
टनल की खुदाई के लिए शुरुआत में अमेरिकी टनल बोरिंग मशीन (TBM) काम पर लगाई गई थीं, लेकिन चट्टानों और मिट्टी के दबाव में टूट गईं. इसके बाद विशेष रूप से जर्मनी से अत्याधुनिक Herrenknecht TBM मंगवाई गई.
2. टेम ग्राउटिंग तकनीक
पानी के भारी रिसाव को रोकने और धंसती हुई गीली मिट्टी को कंक्रीट जैसी मजबूती देने के लिए इस विशेष ग्राउटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया.
देरी के कारण बढ़ गया बजट
1. 18 साल का लंबा सफर
इस टनल का कॉन्ट्रैक्ट साल 2008 में हुआ था. कठिन भूगर्भीय परिस्थितियों, अदालती अड़चनों, ठेकेदारों के हाथ खड़े करने और कोविड काल के कारण इसे पूरा होने में करीब 17-18 साल लग गए.
2. लागत में भारी बढ़ोतरी
साल 2008 में इस टनल की शुरुआती अनुमानित लागत ₹799 करोड़ थी, जो इन खतरनाक जमीनी चुनौतियों और नई तकनीकों के इस्तेमाल के कारण दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर ₹1,610 करोड़ से अधिक हो चुकी है.
देश की अन्य प्रसिद्ध टनल
1. तेजगढ़ वाटर टनल (राजस्थान)
राजस्थान के झालावाड़ में स्थित यह टनल भी ग्रैविटी-फ्लो के लिए जानी जाती है, लेकिन स्लीमनाबाद टनल अपनी जटिल भूगर्भीय परिस्थितियों और लंबाई के मामले में इससे कहीं आगे है.
2. अटल टनल (रोहतांग) और टी-50 (रेलवे टनल)
जहां अटल टनल (9.02 किमी) देश की सबसे बड़ी ट्रैफिक टनल है, वहीं स्लीमनाबाद देश की सबसे बड़ी 'भूमिगत जल परिवहन' (Water Transport) टनल के रूप में अपना नाम दर्ज करा रही है.