/120 फीट गहराई, अमेरिकी मशीन भी फेल; जानें कैसी-कैसी चुनौतियों को मात देकर तैयार हुई MP की स्लीमनाबाद टनल!

गौरतलब है कि इस टनल की लंबाई 11.952 किलोमीटर है. यह विंध्य पर्वतमाला के अंदर से नर्मदा के पानी को गुरुत्वाकर्षण के आधार पर सोन नदी तक लाएगी. इस तरह यह पानी सोन नदी के कछार तक पहुंचेगा. इस टनल के निर्माण के चमत्कार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि, तकनीकी रूप से विंध्य की 40 मीटर ऊंची रिज लाइन को भेदना असंभव था. इसके लिए जमीन से करीब 30 मीटर नीचे काम शुरू किया गया. इस दौरान काम कर रहे इंजीनियरों को मार्बल-लाइमस्टोन की कठोरता, डोलोमाइट की दृढ़ता और पानी में घुली चूने की विशालकाय भूमिगत गुफाओं ने कड़ी चुनौती दी. इतना ही नहीं, टनल के अंदर प्रति मिनट 25 हजार लीटर तक पानी उफन रहा था, उसका रिसाव हो रहा था और वहां की मिट्टी अचानक धंसने वाली मिट्टी थी. हैरानी की बात यह है कि इस काम में लगाई गई अमेरिकी मशीन भी टूट गई थी. उसके टूटने के बाद अत्याधुनिक जर्मन हेरेनकनेक्ट मशीन लाई गई और विशेष टेम ग्राउटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया. टीम ने इस टनल को इस तरह तैयार किया कि घनी आबादी, नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक के ठीक नीचे से गुजरने के बाद भी किसी को कहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ.