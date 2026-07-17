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120 फीट गहराई, अमेरिकी मशीन भी फेल; जानें कैसी-कैसी चुनौतियों को मात देकर तैयार हुई MP की स्लीमनाबाद टनल!

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कटनी जिले में बने 'स्लीमनाबाद टनल' का निरीक्षण किया, जिससे जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना के करीब 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी. यह टनल सीएम डॉ. मोहन यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 17, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:42 PM IST
120 फीट गहराई, अमेरिकी मशीन भी फेल; जानें कैसी-कैसी चुनौतियों को मात देकर तैयार हुई MP की स्लीमनाबाद टनल!

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