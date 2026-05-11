Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3213374
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhकटनी

इलाज के लिए तड़प रहे युवक, स्पा सेंटर के स्टाफ ने पार की दरिंदगी की हदें; डीएसपी ने खुद संभाला मोर्चा!

Katni Spa Center News: कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र में कचरा फेंकने को लेकर स्पा सेंटर संचालक और पड़ोसी दुकान कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया. मारपीट में तीन-चार युवक घायल हुए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है.

Written By  Manish kushawah|Reported By: NITIN CHAWRE|Last Updated: May 11, 2026, 09:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Katni Spa Center News
Katni Spa Center News

Katni News: कटनी जिले के माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कटाए घाट मोड़ स्थित एक स्पा सेंटर संचालक द्वारा पड़ोसी दुकान के कर्मचारियों से देर रात जमकर मारपीट का मामला सामने आया है. घटना में लगभग तीन से चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद इलाके में देर रात तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

घायल युवकों का कहना है कि दुकान का कचरा फेंकने पर बगल के स्पा सेंटर के संचालक व उसके यहां के स्टाफ द्वारा विवाद शुरू किया गया, जिसमें मारपीट तक की नौबत आ गई. घायलों में शामिल कपिल पटेल ने बताया कि वह विजय विजन नेटवर्क के कार्यालय में काम करता है. देर रात कचरा फेंकने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था. आरोप है कि विवाद के दौरान स्पा सेंटर से जुड़े कुछ लोगों ने अचानक मारपीट शुरू कर दी. पीड़ितों का कहना है कि आरोपियों ने उनके मोबाइल फोन और वाहन भी छीन लिए.

लोगों ने किया बीच बचाव
घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि कुछ युवकों को गंभीर चोटें आई हैं. वहीं पूरे मामले को लेकर डीएसपी रत्नेश मिश्रा ने बताया कि कचरा फेंकने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट की घटना हुई. एक पक्ष थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करा चुका है, जबकि दूसरा पक्ष जिला अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती है और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच के आधार पर होगी कार्रवाई
पुलिस का कहना है कि डॉक्टर की रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की धाराएं बढ़ाई जाएंगी. फिलहाल माधवनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Katni News

Trending news

mp police
मध्य प्रदेश पुलिस में 22500 भर्तियां... CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान
MP Cabinet Decisions
MP कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, मंत्रियों के स्वेच्छानुदान में बढ़ोतरी
indore my hospial
हल्दी रस्म करने वाले सावधान! इंदौर के MY अस्पताल में मची चीख-पुकार
satna news
'40 रुपए में भी भ्रष्टाचार..', पटवारी ने सरकार पर उठाए सवाल,अपराध पर भी कही बड़ी बात
mp police
MP के 101 पुलिसकर्मियों को केएफ रूस्तमजी पुरस्कार, मोहन यादव बोले- बनाई अलग पहचान
gwalior bhind national highway
ग्वालियर-भिंड NH पर भीषण हादसा, अनियंत्रित होकर खंती में गिरी तेज रफ्तार कार
betul news
बैतूल में सड़क हादसे के बाद अस्पताल में बवाल, लापरवाही के आरोप में डॉक्टर की पिटाई
  viral video
साहब को लगी गर्मी तो भूल गए मर्यादा, खरीद केंद्र पर चड्डी-बनियान में दिखे प्रबंधक
shahzad bhatti gang
पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के गुर्गे अरेस्ट, MP के रहने वाले हैं आरोपी
Congress Leader Viral Video
उपार्जन केंद्र कर्मचारियों पर भड़के कांग्रेस किसान नेता, प्रशासन ने दी सफाई...