इलाज के लिए तड़प रहे युवक, स्पा सेंटर के स्टाफ ने पार की दरिंदगी की हदें; डीएसपी ने खुद संभाला मोर्चा!

Katni News: कटनी जिले के माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कटाए घाट मोड़ स्थित एक स्पा सेंटर संचालक द्वारा पड़ोसी दुकान के कर्मचारियों से देर रात जमकर मारपीट का मामला सामने आया है. घटना में लगभग तीन से चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद इलाके में देर रात तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

घायल युवकों का कहना है कि दुकान का कचरा फेंकने पर बगल के स्पा सेंटर के संचालक व उसके यहां के स्टाफ द्वारा विवाद शुरू किया गया, जिसमें मारपीट तक की नौबत आ गई. घायलों में शामिल कपिल पटेल ने बताया कि वह विजय विजन नेटवर्क के कार्यालय में काम करता है. देर रात कचरा फेंकने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था. आरोप है कि विवाद के दौरान स्पा सेंटर से जुड़े कुछ लोगों ने अचानक मारपीट शुरू कर दी. पीड़ितों का कहना है कि आरोपियों ने उनके मोबाइल फोन और वाहन भी छीन लिए.

लोगों ने किया बीच बचाव

घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि कुछ युवकों को गंभीर चोटें आई हैं. वहीं पूरे मामले को लेकर डीएसपी रत्नेश मिश्रा ने बताया कि कचरा फेंकने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट की घटना हुई. एक पक्ष थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करा चुका है, जबकि दूसरा पक्ष जिला अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती है और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

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जांच के आधार पर होगी कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि डॉक्टर की रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की धाराएं बढ़ाई जाएंगी. फिलहाल माधवनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

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