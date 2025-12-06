Advertisement
कटनी में हाई-टेक चोरी, ATM मशीन काट ले उड़े चोर, उखाड़ने से पहले CCTV पर डाला स्प्रे

 Katni News: कटनी जिले के माधवनगर थाना क्षेत्र में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया. 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी रात चोरों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ATM मशीन काटकर पिकअप वाहन में लोड कर फरार हो गए.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 06, 2025, 12:08 PM IST
कटनी में हाई-टेक चोरी, ATM मशीन काट ले उड़े चोर, उखाड़ने से पहले CCTV पर डाला स्प्रे

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में चोरों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है, जहां वे पूरी की पूरी ATM मशीन ही उखाड़कर ले गए. यह घटना माधवनगर थाना क्षेत्र के चौराहे पर लगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ATM मशीन के साथ हुई है.चोरी की यह वारदात 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी रात को अंजाम दी गई. चोरों ने बड़ी चालाकी से वारदात को अंजाम दिया. बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है ATM मशीन.

ATM मशीन काट ले उड़े चोर
दरअसल, माधव नगर पुलिस स्टेशन इलाके से एक बड़ी और हिम्मत वाली चोरी की खबर आई है. 5 और 6 दिसंबर की रात को चोरों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक ATM मशीन पर हमला किया, उसे काटकर खोला और मशीन के अंदर रखे सारे पैसे के साथ पूरी मशीन ही चुरा ली. ATM मशीन में लगभग 10 लाख रुपये थे. चोरों ने यह अपराध पूरी प्लानिंग के साथ किया.

उखाड़ने से पहले CCTV पर स्प्रे डाला
यह चोरी 5 और 6 दिसंबर की रात को हुई. चोरों ने बड़ी चालाकी से इस वारदात को अंजाम दिया. सबसे पहले, उन्होंने ATM बूथ के अंदर लगे CCTV कैमरों पर स्प्रे कर दिया ताकि कोई रिकॉर्डिंग न हो और पुलिस के लिए उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाए. सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देकर चोरों ने ATM मशीन को काटकर अलग किया और फिर उसे एक पिकअप ट्रक में लादकर भाग गए. चोरी के समय ATM मशीन में लगभग 10 लाख रुपये की बड़ी रकम थी.

इलाके में मचा हड़कंप
सुबह घटना की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. माधव नगर पुलिस स्टेशन से पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस चोरों की तलाश के लिए टीमें बनाई हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

