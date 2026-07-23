कटनी में आदिवासी महिला का पुलिस पर गंभीर आरोप, थाने में मारपीट कर झूठा बयान दिलवाने का दावा

महिला ने लगाए गंभीर आरोप

शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि बाद में दबाव बनाकर उसका वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया गया और लिखित बयान पर हस्ताक्षर भी करवाए गए. मेडिकल जांच के दौरान भी पुलिस ने डॉक्टर के सामने मारपीट की जानकारी न देने की कथित धमकी दी. भय के कारण वह तत्काल कुछ नहीं बता सकी. बाद में उपचार कराने के बाद उसने अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपी. महिला ने रमेश बर्मन, गोपी बर्मन और अन्य आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई के साथ ही एसडीओपी वीरेन्द्र सिंह धारवे और टीआई अरविंद कुमार चौबे के खिलाफ भी जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है.