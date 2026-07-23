कटनी में आदिवासी महिला का पुलिस पर गंभीर आरोप, थाने में मारपीट कर झूठा बयान दिलवाने का दावा

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Katni Police News: कटनी जिले के बरही थाना क्षेत्र के ग्राम झिरिया बैकोना टोला निवासी आदिवासी महिला ऊषा बाई भूमिया ने पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपी है. महिला का आरोप है कि थाने में उसके साथ मारपीट की गई, दबाव बनाकर झूठा बयान दिलवाया गया और उसके ससुर की मौत के मामले में उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है. शिकायत में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.
महिला से मिली जानकारी के मुताबिक, उसके ससुर चुन्दुल भूमिया 27 जून को गांव की पारंपरिक पूजा के लिए चंदा एकत्र करने बगदरी टोला गए थे. आरोप है कि वहां रमेश बर्मन और उसके पुत्र गोपी बर्मन ने उनके साथ मारपीट की और जबरन एसिड पिला दिया, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. महिला का दावा है कि परिवार ने कई बार बरही थाने में एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. बाद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत देने के बाद भी परिवार पर समझौता करने और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया.
12 जुलाई की क्या घटना थी ?
महिला ने 12 जुलाई की घटना का भी जिक्र किया है. उसका आरोप है कि पुलिस उसे और उसके पति को घर से उठाकर थाने ले गई, जहां कई घंटों तक बैठाकर रखा गया. इसके बाद एक कमरे में ले जाकर एसडीओपी वीरेन्द्र सिंह धारवे, टीआई अरविंद कुमार चौबे और अन्य पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर रस्सी से बांधकर मारपीट की, गाली-गलौज की और उसके ससुर को एसिड पिलाने की बात कबूल करने का दबाव बनाया. महिला का कहना है कि पुलिस ने उसके पति के साथ भी मारपीट की और दोनों को जेल भेजने की धमकी दी गई.
महिला ने लगाए गंभीर आरोप
शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि बाद में दबाव बनाकर उसका वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया गया और लिखित बयान पर हस्ताक्षर भी करवाए गए. मेडिकल जांच के दौरान भी पुलिस ने डॉक्टर के सामने मारपीट की जानकारी न देने की कथित धमकी दी. भय के कारण वह तत्काल कुछ नहीं बता सकी. बाद में उपचार कराने के बाद उसने अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपी. महिला ने रमेश बर्मन, गोपी बर्मन और अन्य आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई के साथ ही एसडीओपी वीरेन्द्र सिंह धारवे और टीआई अरविंद कुमार चौबे के खिलाफ भी जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
जांच के बाद होगी कार्रवाई
वहीं, इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने बताया कि पीड़िता बरही थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत लेकर आई है. शिकायत की जांच की जा रही है. यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.
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