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कटनी में आदिवासी महिला का पुलिस पर गंभीर आरोप, थाने में मारपीट कर झूठा बयान दिलवाने का दावा

Katni News: कटनी के बरही थाना क्षेत्र की आदिवासी महिला ऊषा बाई भूमिया ने पुलिस अधिकारियों पर थाने में मारपीट, झूठा बयान दिलवाने और उसके ससुर की मौत के मामले में फंसाने का आरोप लगाया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने शिकायत की जांच कर दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

Written ByNITIN CHAWREEdited ByManish kushawah
Published: Jul 23, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:41 PM IST
कटनी में आदिवासी महिला का पुलिस पर गंभीर आरोप, थाने में मारपीट कर झूठा बयान दिलवाने का दावा
Image Credit: ZEE MEDIA

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NITIN CHAWRE

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नीतिन चावरे कटनी से रिपोर्टर हैं

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