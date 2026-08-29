/सस्पेंड CSP नेहा पच्चीसिया को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर कोर्ट का फैसला

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मध्य प्रदेश के कटनी जिले में जमीन के सौदे और पद के दुरुपयोग के चर्चित मामले में सस्पेंड की गईं सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (CSP) नेहा पच्चीसिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं. शनिवार को कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सुनाया है. नेहा पच्चीसिया के अलावा मुख्य फाइनेंसर क्षितिज राज बारापात्रे और कागज खरीदने वाले मारूफ अहमद हनफी भी इस मामले में आरोपी हैं.
नेहा पच्चीसिया को कोर्ट से झटका
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील के बीच तीखी बहस हुई. बचाव पक्ष ने अग्रिम जमानत के समर्थन में तर्क दिए, जबकि सरकारी पक्ष ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध सबूतों का हवाला देते हुए इसका कड़ा विरोध किया. दोनों पक्षों की दलीलों और तथ्यों पर ध्यान से विचार करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पूर्व CSP नेहा पच्चीसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का फैसला किया. अदालत के इस कड़े रुख के बाद अब पूर्व CSP पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है और यह फैसला पुलिस विभाग में चर्चा का मुख्य विषय बन गया है.
तीनों आरोपियों पर ₹10,000-₹10,000 का इनाम
बता दें कि कुठला पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज होने के बाद से सस्पेंड CSP पच्चीसिया, मुख्य फाइनेंसर क्षितिज राज बारापात्रे और पेपर खरीदार मारूफ अहमद हनफी फरार हैं. पुलिस ने तीनों आरोपियों पर ₹10,000-₹10,000 का इनाम घोषित किया है. पुलिस और SIT की टीमें उनकी तलाश में संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं. मामले की जांच के लिए जबलपुर की ASP अंजना तिवारी की अगुवाई में आठ सदस्यीय SIT बनाई गई है.
जानिए पूरा मामला
बता दें कि आरोप है कि नेहा पच्चीसिया ने हत्या के आरोपी के परिवार से ₹15 लाख की मांग की और आरोपी के पिता की जमीन को उसकी असल बाजार कीमत से काफी कम दाम पर अपने एक सहयोगी के नाम ट्रांसफर करवाने में मदद की. आरोपों के मुताबिक, एक एजेंट के जरिए लगभग ₹80 लाख कीमत का जमीन का एक प्लॉट सिर्फ ₹18 लाख में खरीदा गया. यह जमीन कथित तौर पर हत्या के मामले में आरोपी व्यक्ति के परिवार की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नेहा पच्चीसिया को सस्पेंड कर दिया है.इस बीच IG (जबलपुर) की जांच में पता चला है कि रंगनाथ नगर पुलिस स्टेशन में पीड़ित को हिरासत में लेने के बाद, CSP ने कथित तौर पर उसे दो दिनों तक अपने सरकारी आवास पर बंधक बनाकर रखा. जांच के दौरान सामने आए इन आरोपों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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