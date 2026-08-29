/सस्पेंड CSP नेहा पच्चीसिया को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर कोर्ट का फैसला

जानिए पूरा मामला

बता दें कि आरोप है कि नेहा पच्चीसिया ने हत्या के आरोपी के परिवार से ₹15 लाख की मांग की और आरोपी के पिता की जमीन को उसकी असल बाजार कीमत से काफी कम दाम पर अपने एक सहयोगी के नाम ट्रांसफर करवाने में मदद की. आरोपों के मुताबिक, एक एजेंट के जरिए लगभग ₹80 लाख कीमत का जमीन का एक प्लॉट सिर्फ ₹18 लाख में खरीदा गया. यह जमीन कथित तौर पर हत्या के मामले में आरोपी व्यक्ति के परिवार की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नेहा पच्चीसिया को सस्पेंड कर दिया है.इस बीच IG (जबलपुर) की जांच में पता चला है कि रंगनाथ नगर पुलिस स्टेशन में पीड़ित को हिरासत में लेने के बाद, CSP ने कथित तौर पर उसे दो दिनों तक अपने सरकारी आवास पर बंधक बनाकर रखा. जांच के दौरान सामने आए इन आरोपों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.