कटनी में BJP नेता मर्डर केस के 2 आरोपी एनकाउंटर में घायल, पुलिस पर की थी फायरिंग

Katni News: कटनी में पुलिस ने BJP मंडल अध्यक्ष के हत्यारों का एनकाउंटर कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपियों को कजरवारा से पकड़ा गया है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 29, 2025, 09:02 AM IST
कटनी में BJP नेता मर्डर केस के 2 आरोपी एनकाउंटर में घायल, पुलिस पर की थी फायरिंग

BJP Mandal Adhyaksh Murder Case: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में BJP मंडल अध्यक्ष की हत्या के दोनों मुख्य आरोपी बुधवार को पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को कजरवारा इलाके में उनके होने की जानकारी मिली थी. जब टीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने अचानक पुलिस पर फायरिंग कर दी. अपने बचाव में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की. एनकाउंटर में चार गोलियां चलीं, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए.

यह भी पढ़ें: कटनी में दिनदहाड़े खूनी खेल, बजरंग दल जिला पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या, CCTV में कैद हुई वारदात

 

BJP नेता मर्डर केस के 2 आरोपी एनकाउंटर में घायल
दरअसल, मंगलवार को कटनी के कैमोर में BJP मंडल अध्यक्ष नीलू रजक उर्फ ​​नीलेश की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अब पुलिस ने गोलीबारी के बाद फरार चल रहे दो मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया है. पुलिस ने जब आरोपियों को घेरने की कोशिश की तो उन्होंने गिरफ्तारी से बचने और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए फायरिंग कर दी. आरोपियों के इस अचानक हमले के बाद पुलिस ने तुरंत बचाव में जवाबी कार्रवाई की. इसके बाद हुई मुठभेड़ में पुलिस ने चार राउंड फायरिंग की. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हत्या के दोनों आरोपी घायल हो गए. दोनों घायलों को तुरंत जबलपुर (JBP) रेफर कर दिया गया है.

बदमाशों ने ताबड़तोड़ की थी फायरिंग
बता दें कि कटनी में हुए इस हत्याकांड में बदमाशों ने बीजेपी नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए कई राउंड गोलियां चलाईं थी. गोलियों की चपेट में आने से उनके के सिर और सीने में गंभीर चोट लगी थी. स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी. घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया था, ताकि हमलावरों को गिरफ्तार किया जा सके.

