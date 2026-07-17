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राम एक शादी करेंगे, तो रहीम दो या चार क्यों? UCC पर CM मोहन यादव का बड़ा बयान

समान नागरिक संहिता (UCC) पर बोलते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि रामचंद्र और रहीम का फर्क मिटना चाहिए. हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग-अलग कानून क्यों होने चाहिए? सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए. अगर राम एक बार शादी करेंगे, तो रहीम दो या चार बार शादी क्यों करेंगे?

Written ByZee News Desk
Published: Jul 17, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:59 PM IST
राम एक शादी करेंगे, तो रहीम दो या चार क्यों? UCC पर CM मोहन यादव का बड़ा बयान

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