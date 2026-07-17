राम एक शादी करेंगे, तो रहीम दो या चार क्यों? UCC पर CM मोहन यादव का बड़ा बयान

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मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. कटनी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यूसीसी को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा बयान दिया है. सीएम ने साफ शब्दों में कहा है कि आगामी मानसून सत्र में सरकार इस विधेयक को विधानसभा में पेश करने जा रही है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में केवल उसी व्यक्ति को रहने का कानूनी अधिकार होगा जिसने एक शादी की हो.
मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सियासी और धार्मिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. सीएम डॉ. मोहन यादव ने 'राम-रहीम' का जिक्र करते हुए समान नागरिक संहिता (UCC) पर बात की और बताया कि मध्य प्रदेश में इस कानून का खाका कैसा होगा.
राम एक शादी करेंगे, तो रहीम दो या चार क्यों?
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता (UCC) पर बात करते हुए राज्य में कानून की एकरूपता पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग-अलग कानून क्यों होने चाहिए? सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए. अगर राम एक बार शादी करेंगे, तो रहीम दो या चार बार शादी क्यों करेंगे? मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें हैं. प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत, केवल उसी व्यक्ति को मध्य प्रदेश में रहने का कानूनी अधिकार होगा जिसकी एक शादी हुई हो.'
सीएम ने तीन तलाक पर बोलते हुए आगे कहा कि अब वह दौर पूरी तरह खत्म हो चुका है. अगर अब कोई भी 'तलाक, तलाक, तलाक' कहेगा, तो उसे सीधे जेल भेजा जाएगा. अब कानूनी तौर पर केवल एक ही शादी को मान्यता दी जाएगी. नागरिकों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम सभी भारत माता की संतान हैं.
कैबिनेट बैठक में मिलेगी मंजूरी
मुख्यमंत्री ने सरकार के रोडमैप का खुलासा करते हुए बताया कि इस ऐतिहासिक विधेयक को विधानसभा में लाने से पहले भोपाल के ऐतिहासिक क्षेत्र जगदीशपुर में होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी. इसके तुरंत बाद आगामी मानसून सत्र में इस विधेयक को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा. डॉ. यादव ने दोहराया कि उनकी सरकार 'एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान' के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
76% मुस्लिम बहनों ने किया यूसीसी का समर्थन: सीएम
समान नागरिक संहिता की स्वीकार्यता पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा आंकड़ा साझा किया. उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति ने प्रदेशभर के करीब 10 लाख लोगों से सुझाव और फीडबैक लिए थे. इस फीडबैक के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला और सकारात्मक तथ्य सामने आया है कि लगभग 76 प्रतिशत मुस्लिम बहनों ने यूसीसी के पक्ष में अपना खुला समर्थन दिया है.
क्यों खास है यह कदम?
राजनीतिक और कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम देश में समान नागरिक संहिता की दिशा में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है. उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा बीजेपी शासित राज्य बनने जा रहा है, जो यूसीसी को कानूनी रूप देने के बेहद करीब है. मुख्यमंत्री का 'एक शादी' वाला बयान यह साफ करता है कि नए कानून में बहुविवाह पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की तैयारी है, जो सामाजिक सुधारों के लिहाज से एक बड़ा बदलाव होगा. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी एएनआई)