राम एक शादी करेंगे, तो रहीम दो या चार क्यों? UCC पर CM मोहन यादव का बड़ा बयान

राजनीतिक और कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम देश में समान नागरिक संहिता की दिशा में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है. उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा बीजेपी शासित राज्य बनने जा रहा है, जो यूसीसी को कानूनी रूप देने के बेहद करीब है. मुख्यमंत्री का 'एक शादी' वाला बयान यह साफ करता है कि नए कानून में बहुविवाह पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की तैयारी है, जो सामाजिक सुधारों के लिहाज से एक बड़ा बदलाव होगा. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी एएनआई)