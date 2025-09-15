MP Politics: कुत्ते के भरोसे कटनी की कांग्रेस! साहब नहीं शेरू को सुनाई समस्या और थमाया ज्ञापन

Katni Congress Protest: मध्य प्रदेश के कटनी में कांग्रेसियों का अजीबो-गरीब विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है. कांग्रेसियों ने अधिकारियों की जगह अपनी समस्याएं एक कुत्ते को सुनाई और उसे ही ज्ञापन सौंप दिया.
Trending Photos
कटनी । जिले के बड़वारा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान बड़वारा तहसील कार्यालय पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन देने के बजाय, एक कुत्ते को अपनी समस्याएं सुनाई और ज्ञापन सौंपा है. यह घटना तब हुई जब तहसीलदार ऋषि गौतम ने प्रदर्शनकारियों को सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने से रोक दिया, जिससे नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने यह कदम उठाया.
अधिकारी जनता के लिए नहीं...
कांग्रेस आईटी सेल के प्रदेश सचिव राघवेंद्र सिंह ने कहा कि अधिकारी जनता के लिए नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं. राघवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने की कोशिश की, तो तहसीलदार ने उन्हें भाजपा विरोधी नारे लगाने से रोक दिया.
इन समस्याओं को लेकर कर रहे थे विरोध प्रदर्शन
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे क्षेत्र में व्याप्त कई गंभीर समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिनमें मुख्य रूप से तीन मुद्दे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से चरमरा गई है, जिससे किसानों और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे उनकी फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. बड़वारा अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी के कारण मरीजों को इलाज के लिए जिला अस्पताल जाना पड़ता है.
मुख्यमंत्री से करेंगे बात
बड़वारा तहसीलदार ने प्रदर्शनकारियों को नारेबाजी से रोका. जिससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन देने से इनकार करते हुए, विरोध के रूप में अपनी समस्या एक कुत्ते को सुनाई और उसे ही ज्ञापन सौंप दिया. राघवेंद्र सिंह ने कहा, जब अधिकारियों ने हमारी नहीं सुनी, तो हमने अपनी समस्याएं कुत्ते को सुनाई और उसी को ज्ञापन सौंप दिया. राघवेंद्र सिंह ने आगे बताया कि 18 सितंबर को वे क्षेत्र की इन तमाम समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और उनके निराकरण की मांग करेंगे.
रिपोर्ट- नितिन चावरे, जी मीडिया, कटनी
ये भी पढ़ें- MP में फिर पदयात्रा की राजनीति, बड़े भाई की राह पर छोटे भाई, सियासी हलचल तेज !
मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. राजनीति की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.