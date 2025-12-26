Advertisement
कटनी में मेडिकल कॉलेज को लेकर अनोखा प्रदर्शन, पुरानी कचहरी चौराहे पर कुत्ते को सौंपा ज्ञापन

Katni Medical College Update: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग को लेकर जिला जन अधिकार मंच की तरफ से अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है. जहां मंच के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना देकर कुत्ते को ज्ञापन सौंपा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 26, 2025, 11:19 PM IST
कटनी में मेडिकल कॉलेज को लेकर अनोखा प्रदर्शन
Katna News: कटनी जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग को लेकर जिला जन अधिकार मंच ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. पुरानी कचहरी चौराहे पर मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया, लेकिन पूरे दिन इंतजार के बावजूद कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. प्रशासन की इस अनदेखी से नाराज प्रदर्शनकारियों ने विरोध का प्रतीकात्मक तरीका अपनाते हुए अपना ज्ञापन कुत्ते को सौंप दिया.

जिला जन अधिकार मंच के पदाधिकारी विंदेश्वरी पटेल ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा कटनी में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा के बाद जिले की जनता में खुशी की लहर थी. लोगों को लगा कि वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है. लेकिन बाद में जब यह खबर सामने आई कि मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर खोला जाएगा, तो जनता में निराशा फैल गई. उनका कहना है कि पीपीपी मॉडल निजीकरण का ही दूसरा रूप है, जिससे आम जनता को इलाज और शिक्षा दोनों में भारी परेशानी उठानी पड़ती है. 

कुत्ते को सौंपा ज्ञापन
मंच का आरोप है कि जहां-जहां इस मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खुले हैं, वहां आम लोगों का बोझ बढ़ा है. हैरानी की बात यह है कि भाजपा के कई जनप्रतिनिधि भी पीपीपी मॉडल को उचित नहीं मानते, इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है. धरना स्थल पर प्रशासन के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के न पहुंचने पर जन अधिकार मंच के पदाधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप ज्ञापन कुत्ते को सौंपकर अपना आक्रोश जताया.

रिपोर्टः नितिन चावड़े, कटनी

