कटनी में बीजेपी ने पूर्व सीएम पर साधा निशाना, पिछले कार्यकाल को लेकर भी उठाए सवाल

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MP Politics News: कटनी दौरे पर पहुंचे प्रदेश के परिवहन, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के साथ खजुराहो सांसद एवं पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हालिया बयानों को लेकर निशाने पर लिया है. राम मंदिर, महाकाल मंदिर की जमीन और अन्य मुद्दों को लेकर पूछे गए सवालों पर वीडी शर्मा ने कहा, 'दिग्विजय सिंह जो बोलते हैं ये पूरा देश जानता है. भारत के अंदर सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई व्यक्ति है तो वो दिग्विजय सिंह जी. मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनकी जब सरकार रही तब इस मध्य प्रदेश की चरनोई की भूमियों को उन्होंने किनको दिया था? वो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने पश्चाताप भी किया कि मैंने अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी गलती.'
उन्होंने आगे कहा, 'जो चरनोई की भूमि को नहीं छोड़ सकता, गायों के हक को खा गया और राम मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा इन सारे मुद्दों पर गंभीरता से बात करते हुए, राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, अगर कहीं अनिमितता, अनिमितता कहीं भी हो सकती है. लीकेज कहीं भी हो सकता है, किसी भी संस्था में हो सकता है. क्या दिग्विजय सिंह के यहां पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ?' वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि यदि कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो ट्रस्ट ने तत्काल संज्ञान लिया है. उन्होंने बताया कि, ट्रस्ट ने ही SIT बनाई है. अनुरोध किया था SIT बनाने का सरकार ने SIT बनाई है, ट्रस्ट के अनुरोध पर बनाई है और ट्रस्ट इस पर गंभीरता से काम कर रहा है.
बदनाम करने का प्रयास कर रहे
राम मंदिर को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ने कहा, 'लेकिन भगवान राम के प्रति श्रद्धा और आस्था जो है उस पर प्रहार ये पहले भी करते रहे हैं और आज भी ये बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं. अरे भाई कहीं कोई कमी है, कोई गलती हुई है और किसी ने कुछ गलत किया है तो उस पर कार्रवाई भी होगी और उस पर गंभीरता से योगी जी का शासन है. इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है तो ऐसे जिन्होंने कुछ किया है वो कहीं भी हो वो नहीं बच सकता.' उन्होंने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह लगातार हिंदुत्व और सनातन को बदनाम करने का प्रयास करते रहे हैं और कहा, 'मेरा अनुरोध है कि दिग्विजय सिंह जी अब आप बहुत सीनियर हो गए. आपने अब इस भूमिका को नहीं निभाना चाहिए.'
कार्यकाल पर भी उठाए सवाल
दिग्विजय सिंह के कार्यकाल और उनके परिवार को लेकर पूछे गए सवाल पर वीडी शर्मा ने कहा, 'अरे उन्होंने कौन-कौन सी होटलें बनाई हैं? मैंने कहा ना, मैंने तो एक ऐसा उदाहरण आपको दे दिया है. मैं तो मध्य प्रदेश सरकार से कहूंगा कि दिग्विजय सिंह के समय में चरनोई की भूमि किन-किन लोगों को सौंपी गई, इसकी जांच होनी चाहिए. उन जमीनों पर होटल बने या और क्या-क्या निर्माण हुए, यह पूरा मध्य प्रदेश जानता है. ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के कारण मध्य प्रदेश की छवि खराब की और प्रदेश को लूटने का काम किया.' वहीं, बेटे को राजनीति में स्थापित करने के सवाल पर उन्होंने कहा, 'वो जो करना चाहें करें. अपने बेटे को स्थापित करने के लिए जो भी करना चाहते हैं, कर सकते हैं. कांग्रेस के लोग भी इसे जानते हैं और बाकी लोग भी जानते हैं. मैंने कहा ना कि अब वे बहुत वरिष्ठ हो चुके हैं. उन्हें आराम से अपना समय बिताना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी की जहां-जहां सरकारें हैं और भाजपा का नेतृत्व है, वहां कोई भी गलत काम करने वाला व्यक्ति न बचा है और न बचेगा.
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