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कटनी में बीजेपी ने पूर्व सीएम पर साधा निशाना, पिछले कार्यकाल को लेकर भी उठाए सवाल

VD Sharma News: कटनी में खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला. उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट, चरनोई भूमि आवंटन और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर दिग्विजय सिंह को घेरते हुए उनके कार्यकाल की जांच की मांग की.

Written ByNITIN CHAWREEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 04, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:33 PM IST
कटनी में बीजेपी ने पूर्व सीएम पर साधा निशाना, पिछले कार्यकाल को लेकर भी उठाए सवाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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नीतिन चावरे कटनी से रिपोर्टर हैं

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