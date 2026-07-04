कटनी में बीजेपी ने पूर्व सीएम पर साधा निशाना, पिछले कार्यकाल को लेकर भी उठाए सवाल

कार्यकाल पर भी उठाए सवाल

दिग्विजय सिंह के कार्यकाल और उनके परिवार को लेकर पूछे गए सवाल पर वीडी शर्मा ने कहा, 'अरे उन्होंने कौन-कौन सी होटलें बनाई हैं? मैंने कहा ना, मैंने तो एक ऐसा उदाहरण आपको दे दिया है. मैं तो मध्य प्रदेश सरकार से कहूंगा कि दिग्विजय सिंह के समय में चरनोई की भूमि किन-किन लोगों को सौंपी गई, इसकी जांच होनी चाहिए. उन जमीनों पर होटल बने या और क्या-क्या निर्माण हुए, यह पूरा मध्य प्रदेश जानता है. ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के कारण मध्य प्रदेश की छवि खराब की और प्रदेश को लूटने का काम किया.' वहीं, बेटे को राजनीति में स्थापित करने के सवाल पर उन्होंने कहा, 'वो जो करना चाहें करें. अपने बेटे को स्थापित करने के लिए जो भी करना चाहते हैं, कर सकते हैं. कांग्रेस के लोग भी इसे जानते हैं और बाकी लोग भी जानते हैं. मैंने कहा ना कि अब वे बहुत वरिष्ठ हो चुके हैं. उन्हें आराम से अपना समय बिताना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी की जहां-जहां सरकारें हैं और भाजपा का नेतृत्व है, वहां कोई भी गलत काम करने वाला व्यक्ति न बचा है और न बचेगा.