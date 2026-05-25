मंदिर की जमीन को लेकर कटनी में बवाल, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप

Katni Venkateshwar Math: कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र के ग्राम चिरहुली चांदन में जमीन सीमांकन के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि वेंकटेश्वर मठ के महंत और उनके सेवादारों के साथ मारपीट की घटना हो गई. आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने मौके पर पहुंचकर पहले गाली-गलौज की और फिर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग खुलेआम हंगामा और मारपीट करते नजर आ रहे हैं. पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

वेंकटेश्वर मठ के महंत राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ने बताया कि वे ग्राम चिरहुली चांदन में स्थित मंदिर और संस्था की जमीन का सीमांकन कराने पहुंचे थे. मौके पर राजस्व विभाग की टीम, ग्राम कोटवार और स्थानीय लोग भी मौजूद थे. इसी दौरान मंदिर की जमीन से लगी भूमि के स्वामी हरि प्रसाद उर्फ भोला पांडेय और अवधेश पांडेय वहां पहुंचे और सीमांकन को लेकर विवाद करने लगे. देखते ही देखते बहस बढ़ गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया.

जान से मारने की कोशिश

महंत राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ने बताया कि संस्था की करीब 5 एकड़ जमीन खसरा नंबर 38 और 39 में दर्ज है. इसकी देखरेख के लिए स्थानीय निवासी संतलाल विश्वकर्मा और अरुण सिंह को अधिकार पत्र दिया गया है. आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपियों ने कहा कि इस जमीन पर केवल वही खेती करेंगे और किसी अन्य को खेती नहीं करने देंगे. इसके बाद आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की गई.

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आरोपियों पर मामला दर्ज

इस पूरे मामले में डीएसपी रत्नेश मिश्रा ने बताया कि फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने चार नामजद आरोपियों को आरोपी बनाया है और मामले की जांच जारी है. वहीं घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है.

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