'18 महीने से सैलरी नहीं मिली...', महिला डॉक्टर ने लगाए गंभीर आरोप, कटनी में स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल

महिला थाने में शिकायत, जांच शुरू

महिला डॉक्टर की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. एडिशनल एसपी कमल मौर्य ने बताया कि डॉ. मुस्कान सोनी ने महिला थाने में आवेदन दिया है. आवेदन में उन्होंने विभाग में करीब एक डेढ़ साल से तनख्वाह नहीं मिलने और कुछ डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत की है. उनका आरोप है कि वेतन के बारे में बात करने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है. पुलिस के मुताबिक, महिला थाना प्रभारी शिकायत की जांच कर रही हैं और सच्चाई सामने आने पर आगे कार्रवाई होगी.