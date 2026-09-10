'18 महीने से सैलरी नहीं मिली...', महिला डॉक्टर ने लगाए गंभीर आरोप, कटनी में स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल

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कटनी के विजयराघवगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की डेंटिस्ट डॉ. मुस्कान सोनी ने करीब 18 महीने से वेतन न मिलने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि वेतन को लेकर जानकारी मांगने पर वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से धमकाया और अपमानित किया जाता है. महिला डॉक्टर ने मानसिक प्रताड़ना, अभद्र व्यवहार और सुरक्षा को लेकर महिला थाने में शिकायत दी है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.
डॉक्टर मुस्कान सोनी की शिकायत से लिखा है, कि वह विजयराघवगढ़ में डेंटिस्ट के पद पर पदस्थ हैं. उनका करीब एक साल छह महीने से वेतन लंबित है. डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि वेतन के बारे में अधिकारियों से पूछने पर उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है. उन्होंने वरिष्ठ बीएमओ डॉ. विनोद दूबे और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राज सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कटनी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े इस मामले में महिला डॉक्टर ने अपनी बात महिला थाना पुलिस के सामने भी रखी है.
अटेंडेंस को लेकर भी परेशानी
अटेंडेंस को लेकर भी डॉक्टर ने परेशानी बताई. शिकायत में आरोप है कि स्टाफ के सामने उनके साथ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है. उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है. डॉ. मुस्कान सोनी का कहना है कि लगातार दबाव और डर के माहौल में काम करना पड़ रहा है. उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. विजयराघवगढ़ और कटनी जिले में सामने आए इस मामले में डॉक्टर ने निष्पक्ष जांच, सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी रखी है.
महिला थाने में शिकायत, जांच शुरू
महिला डॉक्टर की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. एडिशनल एसपी कमल मौर्य ने बताया कि डॉ. मुस्कान सोनी ने महिला थाने में आवेदन दिया है. आवेदन में उन्होंने विभाग में करीब एक डेढ़ साल से तनख्वाह नहीं मिलने और कुछ डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत की है. उनका आरोप है कि वेतन के बारे में बात करने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है. पुलिस के मुताबिक, महिला थाना प्रभारी शिकायत की जांच कर रही हैं और सच्चाई सामने आने पर आगे कार्रवाई होगी.
विभाग को भी कराया जाएगा अवगत
एडिशनल एसपी कमल मौर्य ने कहा कि शिकायत में अभद्र व्यवहार व मानसिक प्रताड़ना की बात भी लिखी गई है, इसलिए इस संबंध में जांच लगातार की जा रही है. उन्होंने कहा कि डॉक्टर की विभागीय शिकायत के बारे में स्वास्थ्य विभाग को भी अवगत कराया जाएगा. पुलिस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. कटनी जिले के विजयराघवगढ़ में महिला डॉक्टर के 18 महीने से वेतन लंबित होने और कथित मानसिक प्रताड़ना के आरोपों की जांच जारी है.
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