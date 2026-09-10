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'18 महीने से सैलरी नहीं मिली...', महिला डॉक्टर ने लगाए गंभीर आरोप, कटनी में स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल

कटनी के विजयराघवगढ़ में डेंटिस्ट ने करीब 18 महीने से सैलरी न मिलने और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला डॉक्टर ने महिला थाने में शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByNITIN CHAWRE
Published: Sep 10, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 05:16 PM IST
'18 महीने से सैलरी नहीं मिली...', महिला डॉक्टर ने लगाए गंभीर आरोप, कटनी में स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल
Image Credit: ZEE MEDIA

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नीतिन चावरे कटनी से रिपोर्टर हैं

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