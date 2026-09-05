/सफाईकर्मी नहीं आया तो प्रिंसिपल और शिक्षकों ने उठाई झाड़ू, खुद साफ किए टॉयलेट, बोले- इसमें शर्म कैसी?

सफाई करने में शर्म कैसी?- प्रिंसिपल

प्रिंसिपल विपिन तिवारी का कहना है कि स्कूल में कोई रेगुलर सफाई कर्मचारी नहीं है. बाहर से सफाई कर्मचारी बुलाने पर एक बार की सफाई के लिए ₹1,000 से ₹1,500 का खर्च आता था, जिसे बार-बार उठाना मुमकिन नहीं था. जब गंदगी की समस्या सामने आई, तो प्रिंसिपल और स्टाफ ने किसी और का इंतजार करने के बजाय खुद ही स्कूल परिसर की सफाई करने का फैसला किया. अब, हफ्ते में एक दिन, टीचर खुद टॉयलेट और स्कूल के मैदान की सफाई करते हैं. अक्सर, जब छात्र अपने टीचरों को ये काम करते हुए देखते हैं, तो वे भी प्रेरित होते हैं और मदद के लिए आगे आते हैं. प्राचार्य ने आगे कहा कि स्कूल हमारा घर है. इसकी सफाई करने में शर्म कैसी?