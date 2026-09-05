/सफाईकर्मी नहीं आया तो प्रिंसिपल और शिक्षकों ने उठाई झाड़ू, खुद साफ किए टॉयलेट, बोले- इसमें शर्म कैसी?

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मध्य प्रदेश के कटनी जिला मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच मौजूद नेगवा के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों ने एक अनोखी मिसाल पेश की है. आम तौर पर, पढ़ाने का काम शिक्षकों का होता है और सफाई का काम सफाई कर्मचारी करते हैं. लेकिन इस आदिवासी अंचल के स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी है. इतना ही नहीं स्कूल का बोरवेल लंबे समय से खराब पड़ा है, जिसकी वजह से स्टाफ को पानी का इंतजाम भी खुद करना पड़ता है.
सफाईकर्मी नहीं आया तो प्राचार्य और शिक्षकों ने उठाई झाड़ू
दरअसल, ये पूरा मामला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेगवा का है. जहां अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है. हालात इतने खराब हो गए हैं कि सफाईकर्मी न होने की वजह से प्रिंसिपल और टीचर खुद झाड़ू लेकर टॉयलेट साफ करते देखे गए हैं. पिछले करीब एक साल से स्कूल का पूरा टीचिंग स्टाफ स्कूल को साफ-सुथरा रखने के लिए हफ्ते में एक दिन अपनी मर्जी से सफाई का काम कर रहा है. साथ ही स्कूल का बोरवेल काफी समय से खराब पड़ा है, जिससे स्टाफ को पानी का इंतजाम खुद करना पड़ता है.
सफाई करने में शर्म कैसी?- प्रिंसिपल
प्रिंसिपल विपिन तिवारी का कहना है कि स्कूल में कोई रेगुलर सफाई कर्मचारी नहीं है. बाहर से सफाई कर्मचारी बुलाने पर एक बार की सफाई के लिए ₹1,000 से ₹1,500 का खर्च आता था, जिसे बार-बार उठाना मुमकिन नहीं था. जब गंदगी की समस्या सामने आई, तो प्रिंसिपल और स्टाफ ने किसी और का इंतजार करने के बजाय खुद ही स्कूल परिसर की सफाई करने का फैसला किया. अब, हफ्ते में एक दिन, टीचर खुद टॉयलेट और स्कूल के मैदान की सफाई करते हैं. अक्सर, जब छात्र अपने टीचरों को ये काम करते हुए देखते हैं, तो वे भी प्रेरित होते हैं और मदद के लिए आगे आते हैं. प्राचार्य ने आगे कहा कि स्कूल हमारा घर है. इसकी सफाई करने में शर्म कैसी?
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