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सफाईकर्मी नहीं आया तो प्रिंसिपल और शिक्षकों ने उठाई झाड़ू, खुद साफ किए टॉयलेट, बोले- इसमें शर्म कैसी?

Katni News: जब कोई सफाईकर्मी नहीं मिला तो कटनी जिले के नेगवा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य और शिक्षक खुद सफाईकर्मी बन गए. प्राचार्य का कहना है कि विद्यालय हमारा घर है, इसलिए सफाई करने में कोई शर्म नहीं.

Written ByNITIN CHAWREEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 05, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:42 AM IST
सफाईकर्मी नहीं आया तो प्रिंसिपल और शिक्षकों ने उठाई झाड़ू, खुद साफ किए टॉयलेट, बोले- इसमें शर्म कैसी?

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नीतिन चावरे कटनी से रिपोर्टर हैं

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