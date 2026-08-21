/एयर होस्टेस से खाकी तक का सफर और अब दर्ज हुई FIR... 82 लाख की जमीन 18 लाख में खरीदी, जानिए विवादों में घिरीं MP की CSP नेहा पच्चीसिया की पूरी कहानी

दरअसल, यह मामला कुठला थाना इलाके में आने वाली बेशकीमती जमीन का खसरा नंबर 2618/1 के सौदे से जुड़ा बताया जा रहा है. विभागीय जांच के आधार पर सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक, इस जमीन की कीत 82 लाख 86 हजार 930 रुपए थी. लेकिन आरोप है कि पुलिसिया तंत्र और पद के रसूख का इस्तेमाल कर जमीन की रजिस्ट्री महज 18 लाख 20 हजार रुपए में करा ली गई. कागजों में 15 लाख रुपए चेक से और 3.20 लाख रुपए नकद देना बताया गया है.



कैसे हुआ इसका खुलासा?

बता दें कि इस मामले में जबलपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनु बेनीवाल ने मामले की गहन जांच की. जांच में बैंक खातों और लेनदेन को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं हैं.

1. खरीदार के खाते में रकम नहीं थीः जांच में पता चला है कि जमीन का खरीदार मारूफ अहमद हनफी को कागजों में खरीदार बनाया गया था, लेकिन उसके बैंक खाते में जमीन खरीदने लायक रकम मौजूद नहीं थी. 11 जुलाई 2025 को उसके खाते में महज 3,036 रुपये थे, जबकि 1 जुलाई 2026 को खाते में सिर्फ 1,61,516 रुपये जमा थे.

2. रजिस्ट्री वाले दिन अचानक आए 15 लाखः 15 अप्रैल 2026 को यानी रजिस्ट्री वाले दिन मारूफ अहमद हनफी के बैंक खाते में अचानक 15 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए. जांच में पता चला कि इसमें 10 लाख रुपये ‘शाइन पार्टनर्स’ के खाते से और 5 लाख रुपये क्षितिज राज बारापात्रे के खाते से भेजे गए थे.

3. एक ही PAN से जुड़ी दो संस्थाएंः जांच में यह भी पता चला कि ‘शाइन पार्टनर्स’ और क्षितिज राज बारापात्रे, दोनों के बैंक खातों में एक ही PAN नंबर दर्ज है. इसी लेनदेन को लेकर पुलिस अब पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.