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पानी लेने उतरी महिला की छूटी ट्रेन, ऑटो चालक ने साथी संग किया सामूहिक दुष्कर्म, कटनी रेप केस में बड़ा खुलासा

Katni Gang Rape Case: कटनी में मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है. महिला ट्रेन से पानी लेने उतरी थी और ट्रेन छूट गई थी. पुलिस ने करीब 900 ऑटो चालकों की जांच के बाद आरोपी तक पहुंच बनाई, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार है.

Written ByNITIN CHAWREEdited ByManish kushawah
Published: Jul 30, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:49 PM IST
पानी लेने उतरी महिला की छूटी ट्रेन, ऑटो चालक ने साथी संग किया सामूहिक दुष्कर्म, कटनी रेप केस में बड़ा खुलासा
Image Credit: AI Generated Images

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नीतिन चावरे कटनी से रिपोर्टर हैं

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