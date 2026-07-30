/पानी लेने उतरी महिला की छूटी ट्रेन, ऑटो चालक ने साथी संग किया सामूहिक दुष्कर्म, कटनी रेप केस में बड़ा खुलासा

Katni Crime News: कटनी जिले में करीब एक महीने पहले हुई एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की गुत्थी अब पुलिस ने काफी हद तक सुलझा ली है. पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी अभी फरार है. यह मामला 14 जून का है, जब पीड़िता अपने बच्चों के साथ निजामुद्दीन से छत्तीसगढ़ जाने वाली ट्रेन में सफर कर रही थी. कटनी मुड़वारा रेलवे स्टेशन पर वह पानी लेने के लिए ट्रेन से उतरी, लेकिन इसी दौरान ट्रेन चल पड़ी और वह स्टेशन पर ही छूट गई.