/पानी लेने उतरी महिला की छूटी ट्रेन, ऑटो चालक ने साथी संग किया सामूहिक दुष्कर्म, कटनी रेप केस में बड़ा खुलासा

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Katni Crime News: कटनी जिले में करीब एक महीने पहले हुई एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की गुत्थी अब पुलिस ने काफी हद तक सुलझा ली है. पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी अभी फरार है. यह मामला 14 जून का है, जब पीड़िता अपने बच्चों के साथ निजामुद्दीन से छत्तीसगढ़ जाने वाली ट्रेन में सफर कर रही थी. कटनी मुड़वारा रेलवे स्टेशन पर वह पानी लेने के लिए ट्रेन से उतरी, लेकिन इसी दौरान ट्रेन चल पड़ी और वह स्टेशन पर ही छूट गई.
ट्रेन छूटने के बाद महिला स्टेशन पर अकेली रह गई. इसी बीच एक व्यक्ति ने मंदिर दर्शन कराने का झांसा देकर उसे अपने ऑटो में बैठा लिया. आरोपी उसे रीठी रोड स्थित पौसरा स्टेशन के पास जंगल में ले गया, जहां ऑटो चालक और उसके साथी ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. अगले दिन सुबह डायल-112 पर सूचना मिलने के बाद रीठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया. उस समय उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह पूरी घटना किसी को नहीं बता सकी.
ऑटो चालकों की स्क्रीनिंग
कुछ समय बाद परिजन महिला को इलाज के लिए दिल्ली ले गए. इलाज के बाद जब उसकी मानसिक स्थिति सामान्य हुई, तब उसने अपने भाई को पूरी आपबीती बताई. इसके आधार पर दिल्ली में मामला दर्ज किया गया और बाद में केस डायरी कटनी पुलिस को भेजी गई. इसके बाद कटनी पुलिस ने मामले की जांच तेज करते हुए तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर जांच शुरू की. पुलिस अधीक्षक अभिनव विश्वकर्मा के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने करीब 800 से 900 ऑटो चालकों की स्क्रीनिंग की.
मामले की लगातार जारी
जांच के दौरान रीठी क्षेत्र के जमुनिया निवासी ऑटो चालक दिनेश चौधरी पर संदेह हुआ. पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल किया गया ऑटो भी जब्त कर लिया. अब पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर उसके फरार साथी की तलाश कर रही है. पुलिस का कहना है कि दूसरे आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पूरे मामले की जांच रीठी थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम लगातार कर रही है.
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