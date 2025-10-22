Advertisement
सिगरेट से जलाया, धारदार हथियार से पीटा! विशेष समुदाय के युवकों ने किया प्रताड़ित, कटनी में मचा बवाल

Katni News-कटनी में एक युवक को धारदार हथियारों से डराया गया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. युवक को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया और उसे जान से मारने की धमकी दी गई. जब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया. लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 22, 2025, 06:53 PM IST
सिगरेट से जलाया, धारदार हथियार से पीटा! विशेष समुदाय के युवकों ने किया प्रताड़ित, कटनी में मचा बवाल

MP Crime News-मध्यप्रदेश के कटनी में एक युवक को धारदार हथियारों से डराते हुए बेरहमी से मारपीट की गई. युवक को काफी देर तक प्रताड़ित किया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई. इस मामले की शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. पुलिस की कार्यशैली से गुस्साए लोगों ने चक्काजाम कर प्रदर्शन किया. करणी सेना ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है. 

शरीर पर बुझाई सिगरेट, जमकर पीटा
दरअसल, 19 अक्टूबर को जिले के बाकल में दो मुस्लिम युवकों असीम खान और अमिल खाने ने युवक कुनाल सिंह राजपूत के साथ बेरहमी से मारपीट की. आरोपी उसे बहला फुसला कर धोखे से अज्ञात स्थान पर ले गए और धारदार हथियारों से डराते हुए पीटा. पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने सिगरेट जलाकर उसके शरीर पर बुझाई और मोबाइल फोन भी छीन लिया. इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी. 

पुलिस ने नहीं की कार्रवाई
पीड़ित युवक ने कुनाल सिंह ने घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. इस पर स्थानीय लोग नाराज हो गए. पुलिस पर आरोप लगाते हुए बुधवार को करणी सेना के नेतृत्व में लोगों ने बाकल बस स्टैंड और मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. 

पुलिस पर जताई नाराजगी
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और आरोप लगाया कि दोषियों की गिरफ्तारी में देरी की जा रही है. लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे और उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं. लोगों का कहना है कि न्याय की प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए और आरोपियोंको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. इस मामले में थाना प्रभारी रश्मि सोनकर ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कुछ समय मांगा है. उनका कहना है कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर उचित कार्रवाई की जाएगी.

