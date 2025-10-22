सिगरेट से जलाया, धारदार हथियार से पीटा! विशेष समुदाय के युवकों ने किया प्रताड़ित, कटनी में मचा बवाल

MP Crime News-मध्यप्रदेश के कटनी में एक युवक को धारदार हथियारों से डराते हुए बेरहमी से मारपीट की गई. युवक को काफी देर तक प्रताड़ित किया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई. इस मामले की शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. पुलिस की कार्यशैली से गुस्साए लोगों ने चक्काजाम कर प्रदर्शन किया. करणी सेना ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है.

शरीर पर बुझाई सिगरेट, जमकर पीटा

दरअसल, 19 अक्टूबर को जिले के बाकल में दो मुस्लिम युवकों असीम खान और अमिल खाने ने युवक कुनाल सिंह राजपूत के साथ बेरहमी से मारपीट की. आरोपी उसे बहला फुसला कर धोखे से अज्ञात स्थान पर ले गए और धारदार हथियारों से डराते हुए पीटा. पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने सिगरेट जलाकर उसके शरीर पर बुझाई और मोबाइल फोन भी छीन लिया. इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी.

पुलिस ने नहीं की कार्रवाई

पीड़ित युवक ने कुनाल सिंह ने घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. इस पर स्थानीय लोग नाराज हो गए. पुलिस पर आरोप लगाते हुए बुधवार को करणी सेना के नेतृत्व में लोगों ने बाकल बस स्टैंड और मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस पर जताई नाराजगी

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और आरोप लगाया कि दोषियों की गिरफ्तारी में देरी की जा रही है. लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे और उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं. लोगों का कहना है कि न्याय की प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए और आरोपियोंको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. इस मामले में थाना प्रभारी रश्मि सोनकर ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कुछ समय मांगा है. उनका कहना है कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर उचित कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-7 साल चली अदालत, फिर भी दरिंदगी जारी! दहेज के लिए पुलिसकर्मी ने पत्नी को पीटा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Katni की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!