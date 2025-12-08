Advertisement
सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, MMC जोन में टूटी नक्सली कमर, 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर

Khairagarh News: खैरागढ़ जिले के बकरकट्टा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. यहां सीपीआई (माओवादी) संगठन के 12 सक्रिय कैडरों ने हथियारों के साथ पुलिस-प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 08, 2025, 11:54 AM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के बकरकट्टा थाना अंतर्गत ग्राम कुम्ही में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है. यहां CPI (माओवादी) संगठन से जुड़े कुल 12 सक्रिय कैडरों ने पुलिस–प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण किया है. सरेंडर करने वालों में संगठन के विभिन्न स्तरों के सदस्य शामिल हैं, जिनमें CCM, DVCM, ACM और PM श्रेणी के कैडर भी बताए गए हैं. प्रशासन का कहना है कि इन व्यक्तियों ने हिंसा और उग्रवाद का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में वापस आने का निर्णय लिया है.

यह भी पढ़ें: देश में क्यों तेजी से घट रहा नक्सली दायरा? 10 नक्सलियों के सरेंडर के बाद CM मोहन यादव ने किया खुलासा

 

12 नक्सलियों ने हथियारों के साथ किया सरेंडर
दरअसल, CPI (माओवादी) संगठन से जुड़े 12 एक्टिव नक्सलियों ने बकरकट्टा पुलिस स्टेशन इलाके में अपने हथियारों के साथ पुलिस और प्रशासन के सामने सरेंडर कर दिया है. इनमें CCM, DVCM, ACM और PM लेवल के सदस्य शामिल हैं. अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों ने हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है, और उन्हें सरकार की पुनर्वास योजनाओं का फायदा दिया जाएगा. इस सरेंडर को इलाके में नक्सली नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. खैरागढ़ के पुलिस सुपरिटेंडेंट इस ऑपरेशन की और जानकारी देने के लिए दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.

सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता
सरेंडर करने वालों में CCM, DVCM, ACM और PM लेवल के सदस्य शामिल हैं. इनमें से कई पर गंभीर नक्सली घटनाओं में शामिल होने का आरोप था. प्रशासन ने बताया कि नक्सलियों ने हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है. इन सभी को सरकार की पुनर्वास योजना के तहत फायदे मिलेंगे. सरेंडर के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है. इस सरेंडर को इलाके में नक्सली नेटवर्क को कमजोर करने में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है. खैरागढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले की और जानकारी देंगे.

सरेंडर करने वालों के नाम और बरामद हथियार-

  • रामधेर मज्जी (CCM) – AK-47
  • चंदू उसेंडी (DVCM) – 30 कार्बन
  • ललिता (DVCM) – बिना हथियार
  • जानकी (DVCM) – इंसास
  • प्रेम (DVCM) – AK-47
  • रामसिंह दादा (ACM) – 303 राइफल
  • सुकेश पोट्टम (ACM) – AK-47
  • लक्ष्मी (PM) – इंसास
  • शीला (PM) – इंसास
  • सागर (PM) – SLR
  • कविता (PM) – 303 राइफल
  • योगिता (PM) – बिना हथियार

 

