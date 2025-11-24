18 लाख की गाड़ी...4 करोड़ 4 लाख रुपए, खूफिया जगह से गड्डी निकालते-निकालते थक गई पुलिस, शायद नहीं देखी होगी कैश

Khairagarh Cash Seizure: खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की खैरागढ़ थाना पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है. नियमित जांच अभियान के दौरान पुलिस ने इत्तवारी बाजार एमसीपी प्वाइंट पर एक स्कॉर्पियो को रोका. गाड़ी में बैठे दो युवकों का व्यवहार पुलिस को संदिग्ध लगा, जिसके बाद वाहन की गहन तलाशी ली गई. सीटों के नीचे एक विशेष रूप से बनाया गया गुप्त चैंबर मिला, जिसे खोलने पर पुलिस हैरान रह गई. उस चैंबर से 4 करोड़ 4 लाख 50 हजार रुपये नकद बरामद हुए. पुलिस ने पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई.

इस कार्रवाई के दौरान युवकों से जब इस भारी-भरकम नकदी के संबंध में दस्तावेज मांगे गए, तो दोनों किसी भी वैध सबूत को प्रस्तुत नहीं कर सके.वाहन में 36 वर्षीय पारस पटेल और 30 वर्षीय अक्षय पटेल मौजूद थे, जो क्रमशः गुजरात के वडोदरा और पाटन जिले के निवासी बताए गए. संदिग्ध गतिविधि और दस्तावेजों के अभाव में पुलिस ने रकम और वाहन दोनों को जब्त कर लिया. बरामद स्कॉर्पियो की कीमत करीब 18 लाख रुपये बताई जा रही है. घटना कुछ दिन पुरानी है, लेकिन इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

पुलिस ने BNSS की धारा 106 के तहत नकदी और वाहन की कानूनी जप्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली है. अब इस रकम के स्रोत और संबंधों की जांच की जा रही है कि आखिर यह भारी रकम कहां से आई और किस उद्देश्य से ले जाई जा रही थी. पुलिस का यह भी कहना है कि मामले में टैक्स चोरी, हवाला या किसी अन्य अवैध गतिविधि की संभावना की जांच की जा रही है. इस कार्रवाई के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है, वहीं पुलिस की सतर्कता की सराहना भी की जा रही है.

