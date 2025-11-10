खैरागढ़ में मासूमों की निर्मम हत्या! कुएं में मिली भाई-बहन की लाश, कपड़े से बंधे थे मुंह

Khairagarh Crime News: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के छुईखदान थाना क्षेत्र के झुरनदी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां भाई-बहन के शव कुएं में मिलने से पूरे इलाके में मातम का माहौल है. आशंका जताई जा रही है कि भाई-बहन की हत्या कर उन्हें कुएं में फेंक दिया गया है. दोनों के शव कुएं से बरामद कर लिए गए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

भाई-बहन की लाश कुएं में मिली

दरअसल, यह घटना छुईखदान थाना क्षेत्र की है. गांव के एक ही परिवार के दो मासूम बच्चों के शव कुएं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. जानकारी के मुताबिक किसी अज्ञात व्यक्ति ने तीन साल के करण वर्मा और उसकी डेढ़ साल की बहन राधिका की बेरहमी से हत्या कर उन्हें कुएं में फेंक दिया. उनके मुंह कपड़े से बंधे थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनकी हत्या सुनियोजित थी.

पुलिस हर एंगल से कर रही जांच

इस घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.मृतक झुरा नदी निवासी गजानंद वर्मा के बच्चे हैं. घटना की सूचना मिलने पर छुईखदान पुलिस मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद शवों को कुएं से बाहर निकाला. दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए छुईखदान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है. पुलिस हत्या के कारण, पारिवारिक कलह या किसी अन्य रंजिश समेत हर पहलू से जांच कर रही है. फ़िलहाल आरोपियों की तलाश तेज़ कर दी गई है. पुलिस ने आसपास के इलाके की घेराबंदी कर संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है.(रिपोर्ट- किशोर शिल्लेदार)

