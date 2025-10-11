खून से लथपथ लाशें, सिर्फ 10 हजार का था विवाद... उधार पैसा देना पड़ा भारी, पड़ोसी ने ली पति-पत्नी की जान

Neighbor Killed Couple-छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ के अतरिया गांव में शुक्रवार सुबह दिल दहला देने वाली सामने आई, जहां एक दंपती की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतकों की पहचान बाबूलाल शोरी (55) और पत्नी सुनती बाई शोरी (51) के रूप में हुई है. दोनों के शव घर के अंदर खून से लथपथ हालत में पड़े मिले. वारदात के ग्रामीणों ने मौके से पड़ोसी को भागते हुए देख लिया और उन्होंने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

10 हजार रुपए लिए थे उधार

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि बाबूलाल शोरी भदेरा स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने अपने पड़ोसी भगवती मरकाम को 10 हजार रुपए उधार दिए थे. शिक्षक लगातार पैसे लौटाने के लिए दबाव बना रहा था. इससे नाराज पड़ोसी भगवती ने हत्या की योजना बनाई. शुक्रवार करीब 4 से 5 बजे के बीच वह घर में घुसा और पहले पत्नी सुनती बाई के सिर पर पट्टे से हमला किया. शोर सुनकर बाहर आए बाबूलाल पर भी उसने धारदार हथियार से वार कर दिया. जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

ग्रामीणों ने भागते हुए देखा

इस घटना के दौरान घर से उठी चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने भगवती मरकाम को भागते हुए देख लिया. लोगों ने उसे पकड़ लिया और तुरंत गंडई पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया.

आरोपी ने जुर्म किया कबूल

पुलिस पूछताछ में भगवती मरकाम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसने पुलिस को बताया कि वह उधारी के पैसे चुकाने के दबाव से परेशान, इसलिए उसने पति-पत्नी की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है. इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी नितेश गौतम ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

