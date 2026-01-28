गर्लफ्रेंड से नहीं करना चाहता था शादी, पीछा छुड़ाने के लिए पत्थर से कुचला सिर, 6 घंटे में बेनकाब हुआ कातिल प्रेमी

Chhattisgarh Crime News: 26 जनवरी को छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ ज़िले में ठेलकाडीह थाना अंतर्गत हरडुवा जलाशय के पास पानी में एक युवती की लाश तैरती हुई मिली थी. पुलिस ने अब इस मामले में एक बड़ी सफलता हासिल की है. जांच में पता चला कि युवती की हत्या उसके प्रेमी ने की थी. आरोपी का मृतक महिला के साथ प्रेम संबंध था और वह शादी से मना करना चाहता था. पुलिस ने छह घंटे के अंदर हत्या का मामला सुलझा लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया.

जलाशय में थोड़ी दूरी पर एक कैरी बैग तैरता हुआ मिला था. बैग में एक आधार कार्ड, चप्पलें और अस्पताल से जुड़े दस्तावेज़ थे. इन दस्तावेज़ों से मृतक की पहचान रूपा साहू (21 साल) के रूप में हुई, जो दुर्ग ज़िले के रामनगर मुक्तिधाम सुपेला भिलाई की रहने वाली थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि युवती के सिर पर किसी भारी और कठोर चीज़ से बार-बार मारा गया था, जिससे ज़्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई.

प्रेमिका से पीछा छुड़ाना चाहता था

जांच में सामने आया कि मरने वाली रूपा हरडुवा के रहने वाले आनंद वर्मा के साथ रिलेशनशिप में थी. रूपा उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन आरोपी ने मना कर दिया था. तीन-चार महीने पहले वह लड़की शादी की बात करने आरोपी के घर गई थी, लेकिन उसे पीटा गया और भगा दिया गया. 25 जनवरी को वह फिर से शादी की बात करने गई थी. पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि वह युवती से छुटकारा पाना चाहता था. वह रूपा को अपनी मोटरसाइकिल पर एक तालाब के पास ले गया और पत्थर से उसके सिर पर मारकर उसकी हत्या कर दी.

सिर्फ 6 घंटे में हुआ सनसनीखेज खुलासा

हत्या के बाद आरोपी ने लाश को छिपाने की कोशिश की. उसने गमछों से कमर बांधकर एक बड़े पत्थर के साथ लाश को एक जलाशय में फेंक दिया, यह सोचकर कि लाश कभी नहीं मिलेगी. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर, खून से सने कपड़े और मोटरसाइकिल ज़ब्त कर ली और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया. इस सनसनीखेज मामले को सिर्फ 6 घंटे में सुलझा लिया गया.

