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मंगला एक्सप्रेस में केरल के 20 बच्चे अचानक बीमार, खंडवा स्टेशन पर डॉक्टरों ने किया इलाज, मचा हड़कंप

Khandwa News: दिल्ली से केरल जा रही मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस में सवार केरल के 20 बच्चे पैंट्री कार का खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए. जब ​​ट्रेन रात करीब 10 बजे खंडवा स्टेशन पहुंची, तो उसे 40 मिनट के लिए रोका गया और डॉक्टरों की एक टीम ने बच्चों का इलाज किया.

Written ByPramod SinhaEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 29, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 04:07 PM IST
मंगला एक्सप्रेस में केरल के 20 बच्चे अचानक बीमार, खंडवा स्टेशन पर डॉक्टरों ने किया इलाज, मचा हड़कंप

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Pramod Sinha

Pramod Sinha

प्रमोद सिन्हा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रिपोर्टर हैं. 

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