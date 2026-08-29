मंगला एक्सप्रेस में केरल के 20 बच्चे अचानक बीमार, खंडवा स्टेशन पर डॉक्टरों ने किया इलाज, मचा हड़कंप

शैक्षणिक टूर पर दिल्ली गए थे बच्चे

दरअसल, मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस रात करीब 10:00 बजे खंडवा स्टेशन पहुंची थी. बीमार पड़ने वाले सभी बच्चे केरल के एक प्राइवेट क्रिश्चियन स्कूल के हैं. वे स्कूल स्टाफ के साथ शैक्षणिक टूर पर दिल्ली गए थे और टूर खत्म होने के बाद ट्रेन से केरल लौट रहे थे. स्टेशन मास्टर के मुताबिक, बच्चों ने इटारसी स्टेशन पार करने के बाद ट्रेन की पैंट्री कार से खाना खरीदा था. खाना खाने के कुछ ही देर बाद बच्चे एक-एक करके बीमार पड़ने लगे और कई बच्चों ने तबीयत खराब होने की शिकायत की. इसके बाद ट्रेन में मौजूद स्टाफ ने रेलवे अधिकारियों को इसकी जानकारी दी.