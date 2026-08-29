मंगला एक्सप्रेस में केरल के 20 बच्चे अचानक बीमार, खंडवा स्टेशन पर डॉक्टरों ने किया इलाज, मचा हड़कंप

राज्य चुनें
दिल्ली से केरल की ओर जा रही मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस में लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां ट्रेन की पैंट्री कार का खाना खाने के बाद लगभग 20 स्कूली बच्चे अचानक बीमार पड़ गए. 15 से 18 साल की उम्र के ये छात्र केरल के एक प्राइवेट क्रिश्चियन स्कूल के हैं और दिल्ली में एजुकेशनल टूर पूरा करके घर लौट रहे थे. इसी दौरान उन्होंने इटारसी स्टेशन पार करने के बाद पैंट्री कार से खाना खरीदा था. खाना खाने के कुछ ही देर बाद बच्चे एक-एक करके बीमार पड़ने लगे और उन्हें उल्टी, जी मिचलाने और बेचैनी की शिकायत होने लगी, जिससे हड़कंप मच गया.
स्टेशन पर मौजूद थी मेडिकल टीम
पुलिस और रेलवे की सूचना पर डॉक्टरों की एक टीम खंडवा स्टेशन पहुंची और बच्चों का इलाज किया. डॉक्टरों को फूड पॉइजनिंग का शक है. लगभग आधे घंटे बाद ट्रेन रवाना हो गई. स्टेशन मास्टर के अनुसार, उन्हें बच्चों के बीमार होने की सूचना पहले ही मिल गई थी, इसलिए स्टेशन पर एक मेडिकल टीम तैयार रखी गई थी.
शैक्षणिक टूर पर दिल्ली गए थे बच्चे
दरअसल, मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस रात करीब 10:00 बजे खंडवा स्टेशन पहुंची थी. बीमार पड़ने वाले सभी बच्चे केरल के एक प्राइवेट क्रिश्चियन स्कूल के हैं. वे स्कूल स्टाफ के साथ शैक्षणिक टूर पर दिल्ली गए थे और टूर खत्म होने के बाद ट्रेन से केरल लौट रहे थे. स्टेशन मास्टर के मुताबिक, बच्चों ने इटारसी स्टेशन पार करने के बाद ट्रेन की पैंट्री कार से खाना खरीदा था. खाना खाने के कुछ ही देर बाद बच्चे एक-एक करके बीमार पड़ने लगे और कई बच्चों ने तबीयत खराब होने की शिकायत की. इसके बाद ट्रेन में मौजूद स्टाफ ने रेलवे अधिकारियों को इसकी जानकारी दी.
पैंट्री कार का खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत
डॉक्टरों की एक टीम ने खंडवा स्टेशन पर बच्चों को प्राथमिक उपचार दिया. जिला प्रशासन ने बच्चों के साथ भुसावल तक जाने के लिए एक मेडिकल टीम भेजी है. बच्चों के बीमार होने का कारण अभी साफ नहीं है. हालांकि, फूड पॉइजनिंग का शक है, क्योंकि पैंट्री कार का खाना खाने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी. असली कारण का पता जांच के बाद ही चलेगा.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट