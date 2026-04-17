MP में बिजली उत्पादन में बड़ी सफलता, 50 मेगावाट का दूसरा प्लांट शुरू, इन जिलों को फायदा

MP Power Generation: एमपी के खंडवा जिले में 50 मेगावाट का एक और सोलर प्लांट शुरू हो गया है. जिससे बिजली उत्पादन में और इजाफा होगा. इस प्लांट को लेकर लंबे समय से काम हो रहा था.
Trending Photos
MP News: एमपी में बिजली उत्पादन के हिसाब से अच्छी खबर है. क्योंकि खंडवा जिले के छिरवेल गांव में बना 50 मेगावाट क्षमता का दूसरा सोलर विद्युत परियोजना प्लांट शुरू हो गया है. बता दें कि यह 100 मेगावाट क्षमता की परियोजना प्रस्तावित है. जिसमें 50 मेगावाट से बिजली बनाई जानी शुरू हो चुकी थी. लेकिन अब दूसरे चरण का काम भी शुरू हो गया है. ऐसे में सूर्य की ऊर्जा से बिजली उत्पादन के मामले में लगातार काम कर रहा है. निमाड़ अंचल के ज्यादातर जिलों को इस प्लांट का फायदा होगा. क्योंकि पहला चरण शुरू हो चुका था. जबकि दूसरा चरण भी अब शुरू हो गया है.
एमपी को मिलेगी बिजली
खंडवा जिले के छिरवेल गांव में बने इस प्लांट के चलते 50 मेगावाट की क्षमता से बिजली का उत्पादन होगा. गर्मी के सीजन में प्लांट शुरू होने से बिजली सप्लाई में तेजी आएगी. क्योंकि लगातार पीएम सूर्यघर योजना के तहत सूर्य से बिजली उत्पादन की दिशा में काम चल रहा है. ओंकारेश्वर बांध परियोजना में 278 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट पर काम भी हो रहा है. एमपी में पीएम सूर्यघर योजना और कुसुम योजना के जरिए भी सौर ऊर्जा के तहत बिजली पहुंचाई जा रही है. ऐसे में सौर ऊर्जा का उत्पादन पिछले कुछ सालों में एमपी में तेजी से बढ़ा है.
50 मेगावाट बिजली बनेगी
छिरवेल में शुरू हुआ दूसरा प्लांट 50 मेगावाट का है. ऐसे में यहां इतनी ही बिजली बनाई जाएगी. यह योजना 278 मेगावाट का ओंकारेश्वर जलाशय में फ्लोटिंग सोलर प्लांट के तहत आ रही है. इसके अलावा पीएम सूर्यघर योजना में एमपी के 40 से ज्यादा जिलों में प्लांट लग चुके हैं. बिजली उत्पादन के मामले में खंडवा जिला अहम माना जा रहा है. क्योंकि ओंकारेश्वर जलाशय की इसमें अहम भूमिका है.
एमपी में बढ़ा बिजली उत्पादन
एमपी में पिछले कुछ सालों में बिजली उत्पादन का काम तेजी से बढ़ा है. प्रदेश में कोयला आधारित ताप विद्युत से अब तक 62 प्रतिशत से अधिक बिजली उत्पादन हो रहा है. इसी तरह पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों में अग्रणी है, जिसकी कुल क्षमता 25,975 मेगावाट से अधिक है.
ये भी पढ़ेंः MP में इन छात्राओं को मिलेंगे ₹5000 और ₹7500, जानिए गांव की बेटी योजना की पूरी डिटेल
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!