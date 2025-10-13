Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2960040
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

2 साल का इंतजार खत्म! 360 किमी दूर से आए कपल ने खंडवा में रचाई शादी, किशोर कुमार के इस गाने पर थामा एक-दूसरे का हाथ

MP News: खंडवा स्थित किशोर कुमार की समाधि पर सूबह अलग नजारा देखा गया. यहां नागपुर से आए दो गायकों ने किशोर दा को साक्षी मान शादी रचाई है.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 13, 2025, 04:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

khandwa news
khandwa news

Khandwa news: महान गायक और हरफनमौला कलाकार किशोर कुमार की आज पुण्यतिथि है. खंडवा स्थित उनकी समाधि पर देशभर से किशोर प्रेमी पहुँच रहे हैं. हर कोई उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने पहुँच रहा है. इसी बीच महाराष्ट्र से दो किशोर प्रेमी पहुँचे, जिन्होंने किशोर दा को साक्षी मानते हुए एक दूसरे से शादी रचाई. दोनों पेशे से गायक हैं और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत किशोर दा को याद करते हुए की है.

महाराष्ट्र के गायकों ने खंडवा में रचाई शादी
खंडवा स्थित किशोर दा की समाधि पर आज सुबह अलग नज़ारा दिखा. जहाँ देश-विदेश से आए किशोर दा के प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, वहीं एक जोड़े को समाधि के पास शादी के बंधन में बंधते देखा गया. नागपुर, महाराष्ट्र के रहने वाले मनीष और अश्विनी ने किशोर कुमार की समाधि स्थल पर एक दूसरे को वरमाला पहनाई और एक दूसरे के हमसफ़र बन गए. दोनों गायक हैं.

ज़िंदगी में हुआ बदलाव
दंपति से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह जगह उनके लिए बेहद ही खास है. वे 2 साल पहले यहाँ आए थे जिसके बाद से ही उनकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव होने लगे. इसके बाद से हमने यह तय किया कि कुछ भी हो, हम किशोर दा के सामने ही एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाकर नया जीवन शुरू करेंगे. वहीं, अश्विनी ने बताया कि हम कलाकार हैं. हम किशोर कुमार के गाने सुनते और गाने गाते हैं. दोनों इस बात से खुश हैं कि उन्होंने किशोर कुमार के सामने एक दूसरे को अपना जीवनसाथी बनाया.

Add Zee News as a Preferred Source

एमपी में किशोर अलंकरण पुरस्कार का आयोजन
दरअसल, किशोर कुमार का पैतृक निवास खंडवा है, उनका जन्म भी यहीं हुआ था. मध्य प्रदेश सरकार हर साल किशोर दा के नाम पर किशोर अलंकरण पुरस्कार प्रदान करती है. आज भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जहाँ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल रहेंगे. आज यह पुरस्कार प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी को दिया जाएगा. रिपोर्ट: प्रमोद सिन्हा, खंडवा

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. खंडवा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

khandwa news

Trending news

khandwa news
360 Km दूर से आए कपल ने खंडवा में रचाई शादी, किशोर दा को साक्षी मान लिया सात वचन
DA hike
दिवाली से पहले MP के कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दे सकती है मोहन सरकार, DA-DAR मिलेगा!
mp voter list
मध्य प्रदेश के 5.72 लाख वोटरों पर मंडराया संकट! जल्द शुरू होगा मतदाता सूची का SIR
mp news
नशे में खून का रिश्ता भूला बेटा, डंडे से पीट-पीट कर पिता को मार डाला; ये थी वजह
bhopal news
'अपना त्योहार अपनों से व्यवहार..' दिवाली की रौनक के बीच बजरंग दल ने लगाए पोस्टर
mp news
बीमार अस्पताल का कैसे हो इलाज? हॉस्पिटल में गंदगी का अंबार,घर से लाने पड़ रहे बिस्तर
Mohan Yadav
भावांतर योजना से खिले किसानों के चेहरे, CM मोहन यादव का इस अंदाज में जताया आभार
Vishnu Deo Sai
CM साय ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में दिखाई सख्ती, कहा-जनहित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
chhattisgarh news
नारायणपुर-अबूझमाड़ को महाराष्ट्र से जोड़ेगा NH 130-D, नक्सल क्षेत्र में होगा तेज विकास
diwali 2025
MP में 20 या 21, दिवाली की छुट्टी कब? स्कूल-कॉलेज, बैंक-ऑफिस कितने दिन रहेंगे बंद