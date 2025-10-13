2 साल का इंतजार खत्म! 360 किमी दूर से आए कपल ने खंडवा में रचाई शादी, किशोर कुमार के इस गाने पर थामा एक-दूसरे का हाथ

Khandwa news: महान गायक और हरफनमौला कलाकार किशोर कुमार की आज पुण्यतिथि है. खंडवा स्थित उनकी समाधि पर देशभर से किशोर प्रेमी पहुँच रहे हैं. हर कोई उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने पहुँच रहा है. इसी बीच महाराष्ट्र से दो किशोर प्रेमी पहुँचे, जिन्होंने किशोर दा को साक्षी मानते हुए एक दूसरे से शादी रचाई. दोनों पेशे से गायक हैं और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत किशोर दा को याद करते हुए की है.

महाराष्ट्र के गायकों ने खंडवा में रचाई शादी

खंडवा स्थित किशोर दा की समाधि पर आज सुबह अलग नज़ारा दिखा. जहाँ देश-विदेश से आए किशोर दा के प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, वहीं एक जोड़े को समाधि के पास शादी के बंधन में बंधते देखा गया. नागपुर, महाराष्ट्र के रहने वाले मनीष और अश्विनी ने किशोर कुमार की समाधि स्थल पर एक दूसरे को वरमाला पहनाई और एक दूसरे के हमसफ़र बन गए. दोनों गायक हैं.

ज़िंदगी में हुआ बदलाव

दंपति से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह जगह उनके लिए बेहद ही खास है. वे 2 साल पहले यहाँ आए थे जिसके बाद से ही उनकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव होने लगे. इसके बाद से हमने यह तय किया कि कुछ भी हो, हम किशोर दा के सामने ही एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाकर नया जीवन शुरू करेंगे. वहीं, अश्विनी ने बताया कि हम कलाकार हैं. हम किशोर कुमार के गाने सुनते और गाने गाते हैं. दोनों इस बात से खुश हैं कि उन्होंने किशोर कुमार के सामने एक दूसरे को अपना जीवनसाथी बनाया.

एमपी में किशोर अलंकरण पुरस्कार का आयोजन

दरअसल, किशोर कुमार का पैतृक निवास खंडवा है, उनका जन्म भी यहीं हुआ था. मध्य प्रदेश सरकार हर साल किशोर दा के नाम पर किशोर अलंकरण पुरस्कार प्रदान करती है. आज भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जहाँ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल रहेंगे. आज यह पुरस्कार प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी को दिया जाएगा. रिपोर्ट: प्रमोद सिन्हा, खंडवा

