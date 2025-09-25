Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

महिलाओं की क्रब से छेड़छाड़ करने वाला शैतान पहुंचा कब्रिस्तान, मुस्लिम समाज ने मांगी फांसी

MP News: खंडवा में कब्रिस्तान में क्रब खोदकर महिला की शव से छेड़छाड करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, आज पुलिस उसे कब्रिस्तान लेकर गई थी. जहां मुस्लिम समाज ने उसे फांसी दने की मांग की. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 25, 2025, 08:27 PM IST
Khandwa News: खंडवा में कब्रों के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को जब पुलिस रिक्रिएशन के लिए कब्रिस्तान लेकर पहुंची तो लोगों ने उसे घेर लिया. लोग उसका जुलूस निकालना चाह रहे थे. लेकिन पुलिस ने आरोपी को बचा कर सुरक्षित निकाला. आक्रोशित लोगों का कहना था कि उसने बद से बदतर काम किया है उसे फांसी होनी चाहिए. 

दरअसल, मध्य प्रदेश के खंडवा में बीते दिनों महिलाओं की कब्रों से छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया था. पुलिस ने दो दिन की मेहनत के बाद आरोपी को धर दबोचा था. पुलिस आज आरोपी अय्यूब पिता इस्माईल को लेकर मौके पर पहुंची थी. इसकी जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समाजजन कब्रिस्तान पहुंच गए, और पुलिस से आरोपी को उनके हवाले करने की मांग करने लगे. आक्रोशित लोगों की मांग थी कि उनके परिजनों की कब्रों के साथ आरोपी ने गलत किया है, इसलिए वे खुद उसे सजा देंगे.

नाखून और बाल से छेड़छाड़ 
पुलिस किसी तरह आरोपी को भीड़ से बचाकर साथ ले जाने लगी तब भीड़ ने पुलिस को घेरकर नारेबाजी शुरू कर दी. लोग आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे थे. वहीं, परिजन ने इस मामले में पुलिस कार्रवाई की भी सराहना करते हुए खंडवा पुलिस का धन्यवाद किया है. बताते चलें कि आरोपी अय्यूब ने तीन अलग अलग समय कब्रस्तान में महिलाओं की कब्रों में उतरकर शव  के नाखून और बाल से छेड़छाड़ कर तंत्र क्रिया करने का प्रयास कर रहा था.

आरोपी ने की है पत्नियों की हत्या
आरोपी ने अपनी पूर्व दो पत्नियों की हत्या की थी, जिसके चलते वह आजीवन कारावास की सजा काटते हुए 15 साल से जेल में बन्द था और 3 महीने पहले ही रिहा हुआ था. उसी दौरान किसी तांत्रिक की बताई तंत्र क्रिया करने वह इस तरह की हरकत अंजाम दे रहा था. वहीं आरोपी के पुराने अपराधों को देखते हुए पुलिस ने उस पर रासुका जैसी गम्भीर कार्रवाई भी की है.

रिपोर्ट- प्रमोद सिन्हा, जी मीडिया, खंडवा

