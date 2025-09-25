महिलाओं की क्रब से छेड़छाड़ करने वाला शैतान पहुंचा कब्रिस्तान, मुस्लिम समाज ने मांगी फांसी

Khandwa News: खंडवा में कब्रों के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को जब पुलिस रिक्रिएशन के लिए कब्रिस्तान लेकर पहुंची तो लोगों ने उसे घेर लिया. लोग उसका जुलूस निकालना चाह रहे थे. लेकिन पुलिस ने आरोपी को बचा कर सुरक्षित निकाला. आक्रोशित लोगों का कहना था कि उसने बद से बदतर काम किया है उसे फांसी होनी चाहिए.

दरअसल, मध्य प्रदेश के खंडवा में बीते दिनों महिलाओं की कब्रों से छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया था. पुलिस ने दो दिन की मेहनत के बाद आरोपी को धर दबोचा था. पुलिस आज आरोपी अय्यूब पिता इस्माईल को लेकर मौके पर पहुंची थी. इसकी जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समाजजन कब्रिस्तान पहुंच गए, और पुलिस से आरोपी को उनके हवाले करने की मांग करने लगे. आक्रोशित लोगों की मांग थी कि उनके परिजनों की कब्रों के साथ आरोपी ने गलत किया है, इसलिए वे खुद उसे सजा देंगे.

नाखून और बाल से छेड़छाड़

पुलिस किसी तरह आरोपी को भीड़ से बचाकर साथ ले जाने लगी तब भीड़ ने पुलिस को घेरकर नारेबाजी शुरू कर दी. लोग आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे थे. वहीं, परिजन ने इस मामले में पुलिस कार्रवाई की भी सराहना करते हुए खंडवा पुलिस का धन्यवाद किया है. बताते चलें कि आरोपी अय्यूब ने तीन अलग अलग समय कब्रस्तान में महिलाओं की कब्रों में उतरकर शव के नाखून और बाल से छेड़छाड़ कर तंत्र क्रिया करने का प्रयास कर रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी ने की है पत्नियों की हत्या

आरोपी ने अपनी पूर्व दो पत्नियों की हत्या की थी, जिसके चलते वह आजीवन कारावास की सजा काटते हुए 15 साल से जेल में बन्द था और 3 महीने पहले ही रिहा हुआ था. उसी दौरान किसी तांत्रिक की बताई तंत्र क्रिया करने वह इस तरह की हरकत अंजाम दे रहा था. वहीं आरोपी के पुराने अपराधों को देखते हुए पुलिस ने उस पर रासुका जैसी गम्भीर कार्रवाई भी की है.

रिपोर्ट- प्रमोद सिन्हा, जी मीडिया, खंडवा

ये भी पढ़ें- 'कब्र का शैतान'! तंत्र-मंत्र की सनक में लाशों से करता था छेड़छाड़, अब हुआ गिरफ्तार

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. खंडवा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.