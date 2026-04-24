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सावधान! कहीं आप भी तो नहीं खा रहे जहरीला घी, खंडवा में कसाई के बाड़े से भारी मात्रा में चर्बी बरामद, मचा हड़कंप

Raid On Slaughterhouse: खंडवा में एक कसाई के बाड़े से बड़ी मात्रा में जानवरों की चर्बी, चमड़ा और हड्डी बरामद की गई है. आशंका जताई जा रही है कि इस चर्बी को गला कर नकली घी तैयार किया जाता था. मौके से दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

 

Written By  Pramod Sinha|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 24, 2026, 04:41 PM IST
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सावधान! कहीं आप भी तो नहीं खा रहे जहरीला घी, खंडवा में कसाई के बाड़े से भारी मात्रा में चर्बी बरामद, मचा हड़कंप

Raid On Slaughterhouse: खंडवा में एक कसाई के बाड़े से बड़ी मात्रा में जानवरों की चर्बी, चमड़ा और हड्डी बरामद की गई है. आशंका जताई जा रही है कि इस चर्बी को गला कर नकली घी तैयार किया जाता था. हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन आशंका यही जताई जा रही है. सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही अधिकृत पुष्टि की जाएगी. यहां से बड़ी मात्रा में जानवरों के अवशेष, चमड़ा और केमिकल भी बरामद किया है. पुलिस ने यहां से दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.

चर्बी का गोरख धंधा
खंडवा के  इमलीपुरा क्षेत्र स्थित बेगम पार्क के सामने एक गली में  जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जानवरों की चर्बी से नकली घी बनाने के कथित फैक्ट्री पर छापा मारा है. आशंका है कि यहां पशुओं की चर्बी से घी तैयार किया जाता था, जिसे बाजार में खपाने की तैयारी थी. कार्रवाई के दौरान मौके से बड़ी मात्रा में चर्बी से बना लिक्विड जब्त किया गया है, जो घी के समान दिखाया है.  टीम ने फैक्ट्री में रखे कच्चे माल, तैयार कथित घी और उपकरणों की जांच शुरू कर दी है. 

किसने की शिकायत
सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि स्थानीय रहवासियों ने शिकायत की थी कि उनके क्षेत्र में दुर्गंध से बड़े परेशान है और जीना मुश्किल हो गया है. लोगों  ने आशंका जताई थी कि यहां जानवरों की हड्डी, चमड़ा और चर्बी इकट्ठा की जाती है इसी आधार पर कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान मौके पर 69 कनस्तरों और  8 नीले ड्रमों  में जानवरों की चर्बी भरी हुई पाई गई. इसमें कुछ प्रोसेस की गई चर्बी भी बताई जाती है. साथ ही बड़ी मात्रा में जानवरों की खाल हड्डी और अवशेष भी मिले हैं. पूरी कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग सिंह बहादुर सिंह के नेतृत्व में हुई. इस दौरान नगर निगम के अधिकारी उनका अमला,  सिटी पुलिस अधिकारी और पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर और कर्मचारी मौजूद थे. 

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चर्बी और पशुओं के अवशेष बरामद 
सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग सिंह बहादुर ने जानकारी देते हुए बताया कि, स्थानीय लोगों से शिकायत मिली थी कि, इमलीपुरा में अनवर कुरैशी के मकान मे अवैध रूप से पशुओं की कटिंग और खाल, हड्डियों को पकाया जाता है. यहां बड़ी दुर्गंध फैलती है जिससे स्थानीय रहवासी परेशान है और लगातार बीमारियों से जूझते रहते हैं. अधिकारी ने बताया कि यहां से बड़ी मात्रा में जानवरों की चर्बी, हड्डी  और खाल बरामद हुई है, जो भी पदार्थ जप्त हुआ है उसके सैंपल लिए गए हैं.  जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि चर्बी का क्या उपयोग होता था. 

पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों ने लिए सैंपल
पशु विभाग के अधिकारियों का कहना है, जो ड्रम जब्त किया गया है उनमें पशुओं की चर्बी रखी है. सभी के सैंपल जांच के लिए ले है. अभी ये कहना मुश्किल है कि ये किस उपयोग में लिया जा रहा था. रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलसा होगा. पुलिस ने बताया कि इस गोरख धंधे में लिप्त दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. अनवर पिता बिस्मिल्लाह कुरेशी और शकील पिता इस्माइल कुरेशी से इस मामले में  पूछताछ की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि इस चर्बी का क्या उपयोग होता था, उसे कहां सप्लाई किया जाता था. पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास करेगी.

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