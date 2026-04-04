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भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत! राज्यपाल के कार्यक्रम में महिलाओं ने काटा हंगामा, प्रशासन के फूले हाथ-पांव

Khandwa News: खंडवा जिले के बड़ौदा अहीर गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जहां पर वहां की महिलाओं ने पीने के पानी को लेकर जमकर हंगामा काटा. इस कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मौजूद थे. हालांकि, स्थानीय अधिकारियों ने इस समस्या का समाधान का आश्वासन दिया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 04, 2026, 05:46 PM IST
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Drinking Water Problem
Drinking Water Problem

(रिपोर्टः प्रमोद सिन्हा, खंडवा)

खंडवाः मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में राज्यपाल के कार्यक्रम में पीने के पानी को लेकर महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया. मामला खंडवा के बड़ौदा अहीर गांव का है, जो जनजाति क्रांतिकारी टंट्या भील की जन्मस्थली भी माना जाता है. उनके जन्म जयंती कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी शामिल हुए. कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे. इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने पीने के पानी की समस्या को लेकर विरोध जताया. महिलाओं के आक्रोश को देखकर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने मामला संभाला और स्थानीय अधिकारियों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए.

वहीं स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी टंट्या भील उर्फ टंट्या मामा की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में राज्यपाल ने स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति समाज के योगदान को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से जनजाति समाज के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी विवरण दिया. हालांकि, इस कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने बताया कि उनके गांव में पीने के पानी की गंभीर समस्या है. मंदिर में पूजा करने के लिए भी उन्हें खेत के कुओं से जल लाना पड़ता है. स्थानीय विधायक, जनपद प्रतिनिधि और कलेक्टर को कई बार शिकायतें दी गईं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं हुआ.

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समाधान करने का निर्देश 
कार्यक्रम में महिलाओं का विरोध बढ़ते देख स्थानीय पुलिस ने हस्तक्षेप किया और अधिकारियों को उनके समक्ष समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. जल संसाधन विभाग की कार्यपालिका यंत्री और जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर काफी कम है. पुराने हैंडपंप सूख चुके हैं और नए बोरवेल में भी पर्याप्त पानी नहीं निकल रहा है. फिलहाल निजी कुओं और ट्यूबवेल के माध्यम से आपातकालीन व्यवस्था की जा रही है. आवश्यकता पड़ने पर टैंकर के माध्यम से भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा.

'कई सालों से समस्या बनी है'
बड़ौदा गांव की रहने वाली पूजा ने बताया कि यहां पानी की समस्या कम से कम दस वर्षों से गंभीर है. पहले हैंडपंप से पानी भरते थे, अब वे भी सूख चुके हैं. गांव में न तो पर्याप्त सड़कें हैं और न ही मंदिरों में पूजा के लिए पानी. उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन केवल दिखावे के लिए हैं और वास्तविक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है. आगे बताया कि भगवान भोलेनाथ या राम मंदिर की पूजा के लिए भी उन्हें कुओं तक जाना पड़ता है, जबकि यह समस्या सुलझाई जा सकती है.

'जल संकट वाला इलाका है'
वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की तरफ से कहा गया है कि यह क्षेत्र जल-संकट वाला है. पिछले प्रयासों में भी 800 फीट तक बोरवेल खोदे गए, लेकिन पर्याप्त पानी नहीं मिला. फिलहाल पुराने डगवेल का गहरीकरण पंचायत के माध्यम से कराया जाएगा, जिससे कुछ राहत मिल सकेगी. इसके अलावा, नए बोरवेल की संभावना का अध्ययन किया जा रहा है. गर्मी के दो महीनों में यदि निजी कुओं और बोरवेल में पानी उपलब्ध होता है, तो उनका अधिग्रहण किया जाएगा. जल जीवन मिशन और पूर्व की योजनाओं के तहत टंकी और पाइपलाइन सुविधाएं हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पर्याप्त जल नहीं है.

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