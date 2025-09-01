BJP नेता नर्मदा में गिरे, 10 किलोमीटर तक बहते हुए मांगते रहे मदद, नाव में गेम खेल रहे लड़कों ने बचाया

Khandwa News-खंडवा में देवास के एक बीजेपी नेता मोरटक्का पुल से नर्मदा नदी में गिर गए. 10 किलोमीटर दूर नर्मदा किनारे पबजी गेम खेल रहे लड़कों ने नाव छोड़कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. पुलिस ने उन्हें इंदौर से आए उनके बेटे के सुपुर्द कर दिया.
Trending Photos
BJP Leader Fall in River-मध्यप्रदेश के देवास बीजेपी के नेता रविवार को खंडवा के मोरटक्का पुल से नर्मदा नदी में गिर गए. नर्मदा नदी के तेज बहाव में वह 10 किलोमीटर बह गए. बहते हुए वह मदद की गुहार लगाते रहे. इसी दौरान नर्मदा किनारे पबजी गेम खेल रहे लड़कों ने जब उन्हें देखा तो नाव छोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला. बीजेपी नेता की पहचान पोपेंदर सिंह बग्गा के रूप में हुई है, वह देवास के जिला महामंत्री रह चुके हैं. साथ ही इंदौर क्षेत्र में बड़े शराब के ठेकेदार भी हैं.
मोबाइल बंद कर पहुंचे थे ओंकारेश्वर
पोपेंदर सिंह बग्गा इंदौर के विष्णुपुरी में रहते हैं, रविवार दोपहर उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर लिया. फिर स्कूटी लेकर ओंकारेश्वर के लिए निकल गए. शाम तक ओंकारेश्वर में घूमते रहे. फिर रात करीब साढ़े 8 बजे के आसपास मोरटक्का पहुंचे और एक होटल में स्कूटी पार्क कर दी. फिर पैदल चक पुल पहुंचे. बग्गा ने अपनी चप्पल वहां छोड़ी और कूदने लगी.
10 किलोमीटर तक बह गए
करीब आधे घंटे बाद पोपेंदर सिंह बग्गा आली गांव में मिल गए. पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया कि पैर फिसलने की वजह से वह नर्मदा में गिर गए थे. बग्गा ने बताया कि उन्हें तैरना आता था, लेकिन नर्मदा नदी उफान पर थी. 5-10 मिनट में वह मोरटक्का पुल से 10 किलोमीटर दूर आली गांव के पास पहुंचे गए. वहां नर्मदा किनारे नाव में बैठकर कुछ लड़के पबजी गेम खेल रहे थे. जब उन्होंने आवाज सुनी तो तुरंत नाव लेकर बग्गा के पास पहुंचे और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला.
पुलिस ने बेटे को सुपुर्द किया
मोरटक्का चौकी प्रभारी लखन डावर ने बताया कि घटना रविवार रात 9 बजे की है. इंदौर निवासी पोपेंदर बग्गा अपने घर-परिवार में बिना बताए स्कूटी से ओंकारेश्वर आए थे. वहां से फिर मोरटक्का आए थे. सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि बग्गा ने मिडवे होटल में अपनी स्कूटी पार्क की, फिर वहां से पैदल ही पुल की तरफ गए. पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें बेटे के सुपुर्द कर दिया है.
यह भी पढे़ं-MP में 'वैदिक घड़ी' पर सियासत, पूर्व मंत्री का तंज-आम आदमी की घड़ी कब ठीक होगी, अब...
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Khandwa की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!