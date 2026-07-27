/पुलिस बटालियन की स्थापना का ऐलान, खंडवा मूंदी मार्ग के लिए जारी होगा टेंडर, CM मोहन ने खंडवा दी बड़ी सौगात

कांग्रेस पर साधा निशाना

खंडवा के बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार कृषि कल्याण वर्ष के तहत 'बलराम वर्ष' मना रही है. लेकिन, कांग्रेस इस पर भी सवाल उठाती है. मुख्यमंत्री ने खिलाफत आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि आजादी से पहले कांग्रेस ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में चले आंदोलन का साथ दिया और हिंदू-मुस्लिम राजनीति को बढ़ावा दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी राजनीति के कारण देश के विभाजन की परिस्थितियां बनीं और भारत-पाकिस्तान का बंटवारा हुआ. उन्होंने कहा कि यदि इस विभाजन का पाप किसी के सिर पर है तो वह कांग्रेस के सिर पर है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 15 अगस्त को पूरा देश तिरंगा फहराएगा और सभी को उन क्रांतिकारियों के बलिदान को याद रखना चाहिए, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई को भी कलंकित करने का काम किया.