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पुलिस बटालियन की स्थापना का ऐलान, खंडवा मूंदी मार्ग के लिए जारी होगा टेंडर, CM मोहन ने खंडवा दी बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खंडवा में बलराम कृषि महोत्सव के दौरान 82 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 3,300 करोड़ ट्रांसफर किए. उन्होंने जिले के लिए पुलिस बटालियन और खंडवा-मुंडी सड़क के बारे में भी अहम घोषणाएं कीं.

Written ByPramod SinhaEdited ByPooja
Published: Jul 27, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:58 PM IST
पुलिस बटालियन की स्थापना का ऐलान, खंडवा मूंदी मार्ग के लिए जारी होगा टेंडर, CM मोहन ने खंडवा दी बड़ी सौगात

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Pramod Sinha

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प्रमोद सिन्हा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रिपोर्टर हैं. 

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