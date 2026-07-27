/पुलिस बटालियन की स्थापना का ऐलान, खंडवा मूंदी मार्ग के लिए जारी होगा टेंडर, CM मोहन ने खंडवा दी बड़ी सौगात

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को खंडवा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल हुए. कृषि उपज मंडी के नए परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम ने एक क्लिक के जरिए राज्य भर के 82 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 3,300 करोड़ की राशि ट्रांसफर की. इसके साथ ही खंडवा को कई बड़ी सौगत भी दी. मंच से खंडवा जिले को तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस बटालियन की स्थापना की घोषणा की. इसके साथ ही खंडवा-मूंदी मार्ग का टेंडर 15 सितंबर तक जारी करने की बात कही.
इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि खंडवा को डिवीजन का दर्जा देने की मांग लंबे समय से की जा रही थी. फिलहाल सरकार ने जिले को एक पुलिस बटालियन देने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि इससे इलाके में कानून-व्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय युवाओं के लिए नए मौके बनेंगे. साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि खंडवा-मुंडी सड़क के लिए टेंडर 15 तारीख से पहले जारी कर दिया जाएगा और जिले की अन्य सड़कों के विकास कार्यों को भी जल्द ही मंजूरी दी जाएगी.
सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने की कही बात
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में सिंचाई वाले क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं. केन-बेत्वा परियोजना के जरिए बुंदेलखंड क्षेत्र के जिले जैसे दतिया, पन्ना, दमोह और कटनी को लगभग 1 लाख करोड़ का फायदा पहुंचाने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए नर्मदा, ताप्ती, काली सिंध और पार्वती नदी घाटियों में भी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है.
आज खंडवा में आयोजित 'बलराम कृषि महोत्सव' के अवसर पर 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' अंतर्गत प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसानों के खाते में दो किस्तों की ₹3,300 करोड़ से अधिक राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया।
प्रदेश के सभी किसानों को हार्दिक बधाई। हमारी सरकार हर… pic.twitter.com/HMtxaG0DDx
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 27, 2026
किसानों को मिलेगी दिन में बिजली
इसके अलावा खंडवा के मंच से सीएम डॉ मोहन यादव ने किसानों को दिन में बिजली देने, अगले महीने से प्रदेश सरकार की बस सेवा फिर शुरू करने और दूध उत्पादन में 20 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखे जाने की बात कही. उन्होंने उन्नतशील किसानों और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स का सम्मान किया और खेल जगत में बेहतर प्रदर्शन के लिए मीराबाई चानू और वैभव सूर्यवंशी की सराहना की. साथ ही बताया कि सिंहस्थ की तैयारियों के तहत ओंकारेश्वर में 3500 करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं. सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि युवा आईएएस, आईपीएस,डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं. लेकिन उन्हें उन्नत खेती के बारे में भी सोचना चाहिए.
कांग्रेस पर साधा निशाना
खंडवा के बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार कृषि कल्याण वर्ष के तहत 'बलराम वर्ष' मना रही है. लेकिन, कांग्रेस इस पर भी सवाल उठाती है. मुख्यमंत्री ने खिलाफत आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि आजादी से पहले कांग्रेस ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में चले आंदोलन का साथ दिया और हिंदू-मुस्लिम राजनीति को बढ़ावा दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी राजनीति के कारण देश के विभाजन की परिस्थितियां बनीं और भारत-पाकिस्तान का बंटवारा हुआ. उन्होंने कहा कि यदि इस विभाजन का पाप किसी के सिर पर है तो वह कांग्रेस के सिर पर है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 15 अगस्त को पूरा देश तिरंगा फहराएगा और सभी को उन क्रांतिकारियों के बलिदान को याद रखना चाहिए, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई को भी कलंकित करने का काम किया.
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