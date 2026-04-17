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'एमपी अद्भुत धरती है...', ओंकारेश्वर के 'एकात्म पर्व' में सीएम ने गिनाई प्रदेश की खूबियां, बोले- यहां कण-कण में भगवान

Omkareshwar Ekatm Parv: खंडवा के ओंकारेश्वर में सीएम मोहन यादव ने आदि शंकराचार्य प्रकटोत्सव पर ‘एकात्म पर्व’ का शुभारंभ किया. इस आयोजन में अद्वैत वेदांत, संस्कृति और युवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई. इस दौरान संतों ने आध्यात्मिक एकता और शांति का संदेश दिया.

Written By  Pramod Sinha|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 17, 2026, 03:40 PM IST
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Omkareshwar Ekatm Parv
Omkareshwar Ekatm Parv

Khandwa News: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य के प्रकटोत्सव पर आयोजित भव्य ‘एकात्म पर्व’ का शुभारंभ किया गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती के सान्निध्य में पांच दिवसीय कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया. इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया. 

ओंकारेश्व के एकात्म धाम में आयोजित पांच दिवसीय आयोजन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश 'मप्र अद्भुत धरती है, हर युग में भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ है.' उन्होंने आगे कहा कि वनवास के समय भगवान राम आए, श्रीराम बनकर दुनिया को रामराज्य के मार्ग पर ले जाने वाला प्रदेश हमारा अपना मध्यप्रदेश बना है. 5 हजार साल पहले कंस को मारने के बाद भगवान श्रीकृष्ण आए, यहां शिक्षा ली और श्रीकृष्ण बने. ओंकारेश्वर का एकात्म धाम आदि शंकराचार्य की ऐतिहासिक उपस्थिति की याद दिलाता है.

अक्षर ब्रह्म प्रदर्शनी का लोकार्पण
बता दें कि इस आयोजन की शुरुआत मंत्रोच्चार और वैदिक अनुष्ठानों के साथ हुई. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अद्वैत लोक एवं अक्षर ब्रह्म प्रदर्शनी का लोकार्पण किया और यज्ञ में आहुतियां भी दीं. यह आयोजन आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास और मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा  किया जा रहा है. कार्यक्रम में विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्ष पद्मश्री निवेदिता भिड़े सहित कई संत और विद्वान मौजूद रहे.

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ब्रह्म, भगवान और आत्मा तीनों एक
‘अद्वैतामृतम्’ विमर्श सभा के तहत अद्वैत वेदांत और आधुनिक पीढ़ी यानी Gen-Z के संबंधों पर भी चर्चा शुरू हुई. इसमें संतों और विद्वानों ने युवाओं के दृष्टिकोण से अद्वैत दर्शन की प्रासंगिकता पर विचार रखे. श्री द्वारका शारदा पीठ के जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने भी संबोधित किया. उन्होंने आत्मा, भगवान और ब्रह्म के विषय में बताते हुए कहा कि ब्रह्म, भगवान और आत्मा तीनों एक ही है. तीनों के समागम से ही संस्कृति का पालन और उसका पारायण होता है. यही आदिगुरु शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत है, जो विश्व को शांति और आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करता है.

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