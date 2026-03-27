MP Private School News: प्राइवेट स्कूलों की दादागिरी खत्म! खंडवा में महंगी कॉपियों-किताबों की बिक्री पर रोक

MP Private School Rules: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए जिला कलेक्टर ने सख्त कदम उठाए हैं. कलेक्टर ने निजी स्कूलों द्वारा प्राइवेट पब्लिकेशंस की महंगी पुस्तकें, कॉपियां और अन्य सामग्री स्वयं बेचने या किसी निश्चित दुकानदार से खरीदने के लिए बाध्य करने पर रोक लगा दी है. इसके बदले सभी पुस्तक विक्रेताओं को एक ही स्थान पर पुस्तक मेला आयोजित कर पुस्तकों की बिक्री करने और खरीदारों को उचित छूट देने के निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टर ने आज इस पुस्तक मेले का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

बता दें कि जिले में आने वाले शिक्षा सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 5 दिवसीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है. यह पुस्तक मेला 30 मार्च तक सूरजकुंड स्थित पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित किया जा रहा है. वहीं इस मौके पर कलेक्टर ऋषव गुप्ता और विधायक श्रीमती कंचन मुकेश तन्वे ने पुस्तक मेले में पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. उन्होंने वहां मौजूद पुस्तक विक्रेताओं और विद्यार्थियों के अभिभावकों से चर्चा कर किताबों, अभ्यास पुस्तिकाओं और अन्य स्टेशनरी सामग्री की उपलब्धता तथा उन पर दी जा रही छूट के बारे में जानकारी ली. इस दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पुस्तक मेले में आने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को उचित मूल्य पर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए और अधिक से अधिक छूट दी जाए.

सूरजकुंड में पुस्तक मेले का आयोजन

खंडवा कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने कहा कि सूरजकुंड स्कूल में पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है. जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार धारा 144 लागू की गई है. किसी भी स्कूल को अपने स्कूल-विशिष्ट कॉपियां, स्कूल-विशिष्ट कवर या बहुत महंगे स्कूल सेट बनाकर बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस संदर्भ में अधिकांश स्कूलों ने फरवरी माह में और कुछ ने मार्च माह में अपनी पुस्तक सूची उपलब्ध करा दी थी. उन्हीं सूचियों के आधार पर सूरजकुंड स्कूल में यह पुस्तक मेला आयोजित किया गया है, जिसमें सभी आवश्यक पुस्तकें उपलब्ध हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कलेक्टर ने दिए दिशा निर्देश

उन्होंने कहा कि यहां पर पुस्तकें कम कीमत पर और डिस्काउंट के साथ उपलब्ध कराई जा रही हैं. मेले में कई स्टॉल लगाए गए हैं, जहां न केवल किताबें और कॉपियां, बल्कि स्कूल बैग, वाटर बॉटल और अन्य सभी प्रकार की स्टेशनरी सामग्री भी किफायती दरों पर उपलब्ध है. आपके माध्यम से खंडवा के सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि इस बार अपने बच्चों की स्कूल की किताबें सूरजकुंड में आयोजित इस पुस्तक मेले से ही खरीदें.

रिपोर्टः प्रमोद सिन्हा, खंडवा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!