Omkareshwar Temple Darshan Update: अब फ्री में करें ओंकारेश्वर में VIP दर्शन! जानें कैसे मिलेगा अवसर

Omkareshwar Temple News: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है. दरअसल, ओंकारेश्वर मंदिर में रक्तदान करने वाले श्रद्धालु को फ्री में वीआईपी दर्शन कराए जाएंगे.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 24, 2026, 07:18 PM IST
Omkareshwar Temple Darshan Update
Khandwa Blood Donation News: खंडवा में रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए खंडवा जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है. 24 फरवरी यानी मंगलवार से ओंकारेश्वर में रक्तदान करने वाले श्रद्धालुओं को फ्री में पूरे प्रोटोकॉल के साथ भगवान भोलेनाथ के VIP दर्शन करवाए जाएंगे. इस व्यवस्था  के पहले ही दिन लगभग 10 श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया. खंडवा कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि रक्तदान महादान है. इससे किसी जरूरतमंद का जीवन बचाया जा सकता है. इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है. साथ ही ऐसे श्रद्धालुओं को भगवान भोलेनाथ के विशेष दर्शन और आशीर्वाद की सुविधा मंदिर ट्रस्ट की ओर से दी जा रही है.

कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने आगे बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तुरंत इलाज और अस्पताल में ब्लड की कमी को ध्यान रखते हुए आम लोगों को ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूक करना अनिवार्य है. इसी क्रम में तीर्थस्थल ओंकारेश्वर में आने वाले श्रद्धालुओं को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था शुरू की गई है. पहले ही दिन ओंकारेश्वर में  करीब दस से अधिक लोगों ने रक्तदान कर चुके हैं. रक्तदान करने में इच्छुक दर्शनार्थियों को पहले रक्तदान करना होगा, इसके बाद उन्हें प्रोटोकॉल के तहत फ्री दर्शन कराए जाएंगे. मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं ने भी इस पहल की सराहना की है. 
हर दिन 80 बोतल खून
खंडवा जिला अस्पताल में हर दिन लगभग 80 बोतल खून मरीजों को चढ़ाया जाता है. इसमें 50-55 यूनिट ब्लड ही परिवार वालों की और से दिया जाता है, बाकी ब्लड अस्पताल बैंक से उपलब्ध कराया जाता है. यही कारण है कि अस्पताल बैंक में में खून की कमी है. इसलिए ब्लड डोनेशन के प्रति लोगों को लगातार जागरूक करना अनिवार्य है. सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शनिवार के दिन ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में ब्लड कैंप आयोजित किया जाएगा. ब्लड डोनेशन के सर्टिफिकेट के आधार पर फ्री प्रोटोकॉल और VIP दर्शन मंदिर ट्रस्ट की ओर से कराए जाएंगे.

रिपोर्टः प्रमोद सिन्हा, खंडवा

