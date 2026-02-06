रक्तदान करो और VIP एंट्री पाओ! MP के इस ज्योतिर्लिंग मंदिर में जल्द शुरू होगी सुविधा, जानें क्या है प्रशासन की योजना

Omkareshwar Jyotirlinga Temple: ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में अब रक्तदान करने वाले भक्तों को वीआईपी एंट्री की सुविधा दी जाएगी. मंदिर ट्रस्ट और भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी की संयुक्त पहल के तहत यह सुविधा शुरू की जा रही है.

कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि जिले में एक महीने के भीतर रक्तदान करने वाले भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था शुरू की जाए. इस पहल के तहत रक्तदाता भक्तों को वीआईपी दर्शन का पास मुफ्त में दिया जाएगा. काशी विश्वनाथ, तिरुपति बालाजी और शिर्डी में पहले से इस तरह की सुविधा चल रही है.

रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय पहल

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजिक बैठक में कलेक्टर ने रक्तदान से जुड़े समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की. उन्होंने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. अनिरुद्ध कौशल को निर्देश दिए कि रक्तदान करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाए. कलेक्टर का कहना है कि यह पहल रक्तदाताओं को सम्मानित करने और रक्तदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है.

रक्तदान महादान

वहीं, मंदिर प्रबंधन का कहना है कि रक्तदान को धार्मिक दृष्टि से महादान माना जाता है. इसी कारण भक्तों को प्रोत्साहित करने और सामुदायिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है. इस व्यवस्था के तहत रक्तदान करने वाले श्रद्धालु सीधे विशेष प्रवेश गेट से मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे.

हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं ओंकारेश्वर मंदिर

ओंकारेश्वर मंदिर खंडवा जिले में नर्मदा नदी के मध्य मंधाता द्वीप पर स्थित है. ओंकारेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है. हर साल यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन और पूजा-पाठ करने आते हैं. मंदिर ट्रस्ट का उद्देश्य है कि इस पहल से न केवल रक्तदान क बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लोगों में सामाजिक सेवा और धर्म की भावना भी मजबूत होगी.

