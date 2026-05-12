पीएम की अपील भूल गए मंत्री जी? काफिले में 15 गाड़ियां देख भड़की कांग्रेस, खंडवा में मचा बवाल

PM Modi Fuel Appeal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील के बाद खंडवा जिले में धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी 15 से ज्यादा वाहनों के काफिले के साथ शहर में घूमते नजर आए. मंत्री के काफिले को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील को भी याद दिलाया. पुलिस ने नगर निगम में विपक्ष के नेता दीपक राठौड़ को हिरासत में लेकर थाने में बैठा लिया.

कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौड़ और अन्य कांग्रेसी मंत्री के काफिले को रोकने की चेतावनी देते हुए समर्थकों के साथ पहुंचने वाले थे. सूचना मिलते ही तीन थानों के टीआई सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर बहस हुई. बहस के बीच दीपक मुल्लू राठौड़ इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर कोतवाली थाने पहुंचाया.

बीजेपी पर साधा निशाना

हिरासत में लिए जाने के बाद दीपक मुल्लू राठौड़ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री से मिलने तक नहीं दिया जा रहा. उन्होंने कहा कि वे प्रभारी मंत्री से प्रधानमंत्री मोदी की पेट्रोल-डीजल बचत संबंधी अपील पर चर्चा करना चाहते थे. राठौड़ ने चेतावनी दी कि आने वाले समय में बीजेपी के सांसद, मंत्री, विधायक और महापौरों के काफिले रोककर उनसे मोदीजी की अपील का पालन करने और साइकिल से चलने की मांग की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

वाहन कम करने के निर्देश

प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि काफिले में वाहनों की संख्या अधिक होने पर उन्होंने स्वयं कलेक्टर से इसे कम करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जिले में शासकीय अमले में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने को लेकर बैठक में आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे. मंत्री ने लोगों से भी अपील की कि यदि कई लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो अलग-अलग वाहनों की बजाय एक वाहन का उपयोग करें. मंत्री ने कहा कि वे कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लेते.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!