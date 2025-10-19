खंडवा में पकड़ी गई 700 बोरी नकली खाद, लेबोरेटरी जांच में साबित हुई अमानक

Khandwa Fake Fertilizer: खंडवा जिले के छैगांव माखन ब्लॉक में एक व्यापारी के गोदाम से लगभग 700 बोरी अमानक खाद पकड़ी गई. खाद पर प्रतिष्ठित कंपनियों के नकली टैग लगे हुए थे और व्यापारी के पास बिक्री का लाइसेंस या अनुबंध नहीं था.
Khandwa Khad Seized: खंडवा जिले के छैगांव माखन ब्लॉक में पिछले महीने एक व्यापारी के गोदाम से लगभग 700 बोरी अमानक खाद पकड़ी गई, इस खाद पर विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के टैग लगे हुए थे, लेकिन व्यापारी के पास न तो इसे बेचने का लाइसेंस था और न ही कंपनियों से कोई अधिकृत अनुबंध. कृषि विभाग ने इसे जप्त कर देश की अलग-अलग लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा.
लेबोरेटरी जांच में सभी 13 सैंपल पूरी तरह से अमानक पाए गए. जांच रिपोर्ट आने के बाद कृषि विभाग ने अब अलग से प्रतिवेदन बनाकर पुलिस को भेजा है. इस प्रतिवेदन के आधार पर पहले से दर्ज अपराध के मामले में व्यापारी के खिलाफ अन्य धाराओं में भी मुकदमा चलाया जाएगा.
धोखाधड़ी की जांच होगी पूरी
कृषि विभाग ने उन प्रतिष्ठित कंपनियों को भी पत्र भेजा है जिनके नाम का नकली टैग इस खाद पर लगा था. विभाग के उप संचालक, नितेश यादव ने बताया कि नकली खाद के कारण किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी की पूरी जांच की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. (रिपोर्टः प्रमोद सिन्हा, खंडवा)
