श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़, ओंकारेश्वर में 'शुद्ध पेड़ा' के नाम पर बिक रहा नकली प्रसाद; अब मिलावटखोरों की खैर नहीं

MP News: खंडवा कलेक्टर ने ओंकारेश्वर के आसपास के सभी मिठाई विक्रेताओं के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए सचेत किया है. निर्देश है कि अब सभी मिठाई भंडारों को अपनी दुकानों पर सामग्री की डिटेल का स्टिकर लगाना होगा
Fake Prasad in Omkareshwar: खंडवा स्थित ओंकारेश्वर के दर्शन करने लाखों-करोड़ों लोग देश-विदेश से पहुंचते हैं. ओंकारेश्वर की महिमा दूर-दूर तक फैली हुई है. भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, जिससे मंदिर के आसपास मिठाई दुकानों का व्यवसाय भी उच्च स्तर पर चलता है. लेकिन अब इन्हीं दुकानदारों को सचेत रहने की जरूरत है. उन्हें अपनी दुकानों पर मिठाई के बनने की तारीख से लेकर उनकी अंतिम तारीख तक लिखनी होगी. ये निर्देश खंडवा कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है.
दुकानदारों को कलेक्टर का निर्देश
खंडवा कलेक्टर ने साफ तौर पर ओंकारेश्वर के आसपास मिठाई विक्रेताओं को निर्देश देते हुए सचेत किया है. दुकानदारों को सामग्री कब तैयार हुई है और कितने दिनों में यह खराब हो जाएगी, इसका स्टिकर अपनी दुकान में लगाना होगा. जिसके तहत पारदर्शी तरीके से ग्राहक मंदिर के लिए प्रसाद खरीद सकें.
श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़
कलेक्टर का ये निर्देश तब जारी हुआ जब जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. खाद्य विभाग की टीम सूचना मिलते ही नकली पेड़ा और मिल्क केक बेचने वाले मिठाई भंडार पर छापेमारी की. यहाँ पीठ पीछे श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था. श्रद्धालुओं को "शुद्ध ओंकारेश्वर पेड़ा" के नाम पर ऊँचे रेट पर खराब, बासी और मिलावटी पेड़े और मिल्क केक बेचे जा रहे थे.
इतने किलो मिठाइयाँ हुईं जब्त
खाद्य विभाग के एक्शन के बाद लगभग 634 किलोग्राम नकली उत्पाद जब्त किए गए. जब्त किए माल की बाज़ारी कीमत 3 लाख के आसपास है. एक्शन लेते ही दुकान को सील कर दिया गया है, साथ ही बाकी की दुकानों को ऐसा न करने की चेतावनी जारी की गई है. नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. चौंकाने वाली बात ये भी है कि जिस दुकान को सील किया गया है, वह सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्मित की गई थी.
