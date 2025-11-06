Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2991095
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़, ओंकारेश्वर में 'शुद्ध पेड़ा' के नाम पर बिक रहा नकली प्रसाद; अब मिलावटखोरों की खैर नहीं

MP News: खंडवा कलेक्टर ने ओंकारेश्वर के आसपास के सभी मिठाई विक्रेताओं के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए सचेत किया है. निर्देश है कि अब सभी मिठाई भंडारों को अपनी दुकानों पर सामग्री की डिटेल का स्टिकर लगाना होगा

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Nov 06, 2025, 02:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

khandwa news
khandwa news

Fake Prasad in Omkareshwar: खंडवा स्थित ओंकारेश्वर के दर्शन करने लाखों-करोड़ों लोग देश-विदेश से पहुंचते हैं. ओंकारेश्वर की महिमा दूर-दूर तक फैली हुई है. भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, जिससे मंदिर के आसपास मिठाई दुकानों का व्यवसाय भी उच्च स्तर पर चलता है. लेकिन अब इन्हीं दुकानदारों को सचेत रहने की जरूरत है. उन्हें अपनी दुकानों पर मिठाई के बनने की तारीख से लेकर उनकी अंतिम तारीख तक लिखनी होगी. ये निर्देश खंडवा कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है.

दुकानदारों को कलेक्टर का निर्देश
खंडवा कलेक्टर ने साफ तौर पर ओंकारेश्वर के आसपास मिठाई विक्रेताओं को निर्देश देते हुए सचेत किया है. दुकानदारों को सामग्री कब तैयार हुई है और कितने दिनों में यह खराब हो जाएगी, इसका स्टिकर अपनी दुकान में लगाना होगा. जिसके तहत पारदर्शी तरीके से ग्राहक मंदिर के लिए प्रसाद खरीद सकें.

श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़
कलेक्टर का ये निर्देश तब जारी हुआ जब जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. खाद्य विभाग की टीम सूचना मिलते ही नकली पेड़ा और मिल्क केक बेचने वाले मिठाई भंडार पर छापेमारी की. यहाँ पीठ पीछे श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था. श्रद्धालुओं को "शुद्ध ओंकारेश्वर पेड़ा" के नाम पर ऊँचे रेट पर खराब, बासी और मिलावटी पेड़े और मिल्क केक बेचे जा रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

इतने किलो मिठाइयाँ हुईं जब्त
खाद्य विभाग के एक्शन के बाद लगभग 634 किलोग्राम नकली उत्पाद जब्त किए गए. जब्त किए माल की बाज़ारी कीमत 3 लाख के आसपास है. एक्शन लेते ही दुकान को सील कर दिया गया है, साथ ही बाकी की दुकानों को ऐसा न करने की चेतावनी जारी की गई है. नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. चौंकाने वाली बात ये भी है कि जिस दुकान को सील किया गया है, वह सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्मित की गई थी.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. खंडवा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

khandwa news

Trending news

khandwa news
"शुद्ध ओंकारेश्वर पेड़ा" के नाम पर बिक रहा नकली प्रसाद; अब मिलावटखोरों की खैर नहीं!
jabalpur news
KBC में जबलपुर से जुड़ा 1 करोड़ का सवाल, कैंडिडेट ने किया क्विट; आप दे पाएंगे जवाब?
Mohan Yadav
राहुल के 'वोट चोरी' के आरोपों पर मोहन यादव ने दी सलाह, बोले- भ्रमित करने का प्रयास
Vande Mataram
MP में 7 नवंबर को 150 स्थानों पर गूंजेगा वंदे मातरम, BJP बोली- यह केवल शब्द नहीं
Sir
SIR के बाद कहीं वोटर लिस्ट से कट तो नहीं गया नाम? घर बैठे ऐसे करें चेक
Sidhi news
थप्पड़ मारे...बाल नोचे, मध्य प्रदेश के युवक से गुजरात में चटवाए तलवे, देखें हैवानियत
ujjain news
महाकाल नगरी में अनोखी शादी! त्रिशूल-डमरू पर बना कार्ड, सोशल मीडिया पर वायरल
ujjain news
अब आसानी से पहुंच सकते हैं महाकाल मंदिर! जल्द बनेगा नया समानांतर चार लेन ब्रिज
mp tikamgarh news
किसानों के साथ धोखा! असली DAP के नाम पर निकली काली मिट्टी, बोरी खुलते ही उड़ गए होश
ashoknagar news
बिना टेंशन इंजॉय करें शादी! पुलिस करेगी आपके घर की रखवाली, WhatsApp पर मिलेगी अपडेट