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अतिक्रमणकारियों की अब खैर नहीं! सरकारी जमीन कब्जाने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 3 अपराधी जिला बदर

Khandwa News: खंडवा में अतिक्रमणकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है. सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले तीन आरोपियों को जिलो जिला बदर किया गया है. यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा की गई है.

Written By  Rupesh Kumar|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 23, 2026, 08:05 PM IST
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Khandwa Encroachment News
Khandwa Encroachment News

Khandwa Encroachment News: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से बड़ी खबर सामने आई है. जहां जिला मजिस्ट्रेट ने जंगल की जमीन से पेड़ काटकर कब्जा करने वाले तीन आदतन आरोपियों के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही की है. इन तीनों पर आरोप है कि वह जंगल की जमीन से पेड़ काटकर उस पर कब्जा करते हैं, लोगों को कब्जा करने के लिए उकसाते हैं और वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला करते हैं. पिछले दो वर्षों में अनेक बार उन्होंने इसी तरह की हरकतें की है. आखिरकार वन विभाग की अनुशंसा पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऋषव गुप्ता ने इनके खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही की है. तीनों आरोपियों को खंडवा जिले की सीमा से सटे अन्य जिलों में भी प्रतिबंधित किया गया है.

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने वन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर मोवासिंग, प्रेमसिंग और घूमसिंग को आगामी एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं. आदेश के तहत ये तीनों आरोपी न सिर्फ खंडवा जिले, बल्कि पड़ोसी जिले बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बेतूल, हरदा और इंदौर की सीमाओं में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे. प्रशासन की यह कार्रवाई जंगल की जमीन पर अवैध कब्जों और शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ा संदेश मानी जा रही है.

जानिए क्या है पूरा मामला?
बीते दिनों आरोपियों ने ग्राम आमाखजूरी की वन भूमि पर अतिक्रमण किया था. अतिक्रमण हटाने पहुंची वन अमले की टीम पर जानलेवा हमला करने और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने के आरोप भी इन पर हैं. चौकीदार से मारपीट भी की थी। इसी आधार पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इन्हें जिला बदर किया है.

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कितनी जमीन पर कब्जा है
अकेले गुड्डी रेंज में लगभग ढाई हजार हेक्टर जमीन पर अतिक्रमण कार्यों का कब्जा था. पिछले साल वन विभाग ने पुलिस और राजस्व के साथ मिलकर डेढ़ हजार हेक्टर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया था. वन विभाग ने यहां पौधे रोपने के लिए गड्ढे और जल संरक्षण के लिए कंटूर ट्रेंच खोदे थे. अभी भी इस रेंज में बड़ी मात्रा में अतिक्रमणकारी जंगल की जमीन पर कब्जा करने के प्रयास करते रहते हैं.

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