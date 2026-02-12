Advertisement
पुलिसवालों के घर में ही चोरी करता था यह चोर गिरोह, वजह थी खास, बड़ा था इनका नेटवर्क

Khandwa Thief Gang: मध्य प्रदेश में एक ऐसा चोर गिरोह पकड़ा गया है, जो केवल पुलिसवालों के घरों में ही चोरी करता था. बताय जा रहा है कि इस गैंग का नेटवर्क एमपी में बड़ा था.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 12, 2026, 12:41 PM IST
पुलिसवालों के घर में चोरी करने वाली गैंग पकड़ी गई
पुलिसवालों के घर में चोरी करने वाली गैंग पकड़ी गई

MP News: खंडवा पुलिस ने ऐसे चोर गिरोह को पकड़ा है जो सिर्फ पुलिस वालों के घरों में ही चोरी करता था. पता चला है कि इस गिरोह ने अभी तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में पुलिस लाइन में स्थित 16 पुलिस वालों के सरकारी आवास में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था.खंडवा पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना दीपेश उर्फ दीपेंद्र को अलीराजपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसके दो साथी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस गैंग के लोगों ने अलग-अलग शहरों में भी चोरी की घटनाओं अंजाम दिया है. यह गिरोह इसलिए भी चर्चा में हैं क्योंकि यह केवल पुलिसवालों के घरों के ही निशाना बनाता था. 

खंडवा में हुई थी चोरियां

खंडवा में लगभग एक महीने पहले 20 जनवरी को पुलिस लाइन में दो आरक्षको के सूने सरकारी आवासों में चोरी हुई थी. जिसमें बदमाशों ने नगद और सोने चांदी के आभूषण चुराए थे. पुलिस वालों के घर में ही चोरी की इस घटना के बाद पुलिस को इन्हें पकड़ना एक चुनौती बन गया था. इसके बाद जांच शुरू हुई. खंडवा पुलिस ने सीसीटीवी, पुराने अपराधियों और इस तरह की चोरी करने वालों के रिकार्ड खंगाले तब पता चला कि आलीराजपुर की दीपेश गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया है. योजना बनाकर पुलिस ने उसे आलीराजपुर से गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की तब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. जिसके बाद परत दर परत पूरा मामला सामने आ गया. 

इन जिलों में की थी चोरियां 

गैंग के सरगना से पुलिस पूछताछ में पता चला कि उन्होंने मध्य प्रदेश के कई जिलों में पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिस वालों के घर को ही टारगेट किया था. अभी तक खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, इंदौर ,देवास हरदा और होशंगाबाद पुलिस लाइन में इस तरह की 16 वारदातों का खुलासा हुआ है. कुछ जिलों की पुलिस लाइन में तो इन्होंने दो और तीन बार भी चोरी की है, इनका अगला निशाना बुरहानपुर की पुलिस लाइन था, लेकिन उससे पहले ही चोर पकड़ा गया. 

क्यों करते थे पुलिसवालों के घर में चोरी 

ऐसे में सवाल यह सबसे ज्यादा उठ रहा था कि आखिरकार यह चोर केवल पुलिसवालों के घरों को ही निशाना क्यों बनाते थे, इसकी वजह खास थी. पूछताछ में पता चला कि यह गैंग पुलिस के घरों को इसीलिए निशाना बनाता था क्योंकि उनका मानना था कि पुलिस वालों को या भ्रम रहता है कि उनके घर कोई चोरी नहीं करता. इसलिए उन्हीं के मकान उनके निशानें पर होते थे, क्योंकि वह उनके लिए सॉफ्ट टारगेट होते थे. इसलिए वह केवल पुलिसवालों के घरों में ही चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे. 

