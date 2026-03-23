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खंडवा का गुरुवा समाज मिटा रहा अमीर-गरीब का भेद, 100 साल से जूठी पत्तल उठाने की लग रही बोली

Khandwa Gangaur Festival: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में गणगौर पर्व के दौरान भंडारे में जूठी पत्तल उठाने के लिए बोली लगाने की अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जो हजारों रुपए तक पहुंचती है. इसे सेवा और समानता का प्रतीक माना जाता है, जिसकी शुरुआत भगवान कृष्ण द्वारा समाज में भेदभाव मिटाने के संदेश से जुड़ी मानी जाती है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 23, 2026, 09:16 PM IST
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Khandwa Gangaur Festival
Khandwa Gangaur Festival

Gurwa Samaj Khandwa: खंडवा में लोकपर्व गणगौर माता के भंडारे में जूठी पत्तल उठाने के लिए बोली लगती है, जो हजारों रुपए तक पहुंच जाती है. लोग उत्साह के साथ इसमें भाग लेते हैं और जिसकी बोली सबसे अधिक होती है, वही भंडारे के बाद लोगों की जूठी पत्तल उठाता है. मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ के दौरान अमीरी-गरीबी और छुआछूत का भेद मिटाने के लिए इस परंपरा की शुरुआत की थी। तभी से खंडवा का गुरुवा समाज इसे निभा रहा है.

खंडवा में निमाड़ के सबसे बड़े लोकपर्व गणगौर की धूम देखते ही बनती है. चारों ओर भक्ति, उल्लास और परंपरा का अद्भुत संगम नजर आता है. भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के इस पर्व पर शहरभर में भंडारे आयोजित होते हैं, जहां लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, इस भंडारे की सबसे खास बात जूठी पत्तल उठाने की अनोखी परंपरा है.

अमीर-गरीब के भेद मिटाने का संदेश
पत्तल उठाने के लिए बाकायदा बोली लगाई जाती है, जिसकी शुरुआत सैकड़ों से होकर हजारों तक पहुंचती है. पिछले 100 साल से अधिक समय से गुरुवा समाज इस परंपरा को निभा रहा है. इसका उद्देश्य समाज में समानता का भाव पैदा करना है, क्योंकि जूठी पत्तल उठाना सेवा और समरसता का प्रतीक माना जाता है, जो अमीर-गरीब के भेद को मिटाने का संदेश देता है.

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मायके आगमन की परंपरा 
गणगौर पर्व माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह तथा मायके आगमन की परंपरा के रूप में मनाया जाता है. भगवान शिव को धणीयर राजा और पार्वती को रानूबाई के रूप में पूजा जाता है. श्रद्धालु रानूबाई को बेटी मानकर बाड़ी से जवारे घर लाते हैं और उन्हें एक दिन और रुकने की मनुहार करते हैं. निमाड़ अंचल में ‘रथ बौड़ाने’ की रस्म, भजन-कीर्तन और उत्सव का माहौल इस पर्व को खास बनाता है.

सामूहिक प्रसाद वितरण
विसर्जन से पहले भंडारे के रूप में सामूहिक प्रसाद वितरण होता है, जिसमें लोगों को बैठाकर भोजन कराया जाता है. इसके बाद जूठी पत्तल उठाने को पुण्य कार्य मानते हुए बोली लगाई जाती है और अधिक बोली लगाने वाला परिवार यह सेवा करता है. यही परंपरा समाज को बराबरी, सेवा और सम्मान का संदेश देती है, जिससे गणगौर केवल त्योहार नहीं बल्कि सामाजिक समरसता की मिसाल बन जाता है.

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