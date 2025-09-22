कफन से ढका CCTV, फिर निर्वस्त्र होकर कब्रिस्तान में महिला की क्रब से छेड़छाड़, जांच में जुटी पुलिस

Khandwa News: मध्य प्रदेश के खंडवा से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां कब्रिस्तान में निर्वस्त्र होकर आरोपियों ने कब्रों से छेड़छाड़ की है. यही नहीं अपने आरोपों के साक्ष्य को छुपाने के लिए सीसीटीवी पर कफन लगा दिए.
Trending Photos
Khandwa News: खंडवा के मुस्लिम कब्रिस्तान में रात के समय दो कब्रें उखड़ी पाई गई. सुबह जब लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो इन कब्रों को खुला देख चौंक गए. इनमें एक कब्र महिला की थी. जिसे कुछ दिन पहले ही दफनाया गया था. दूसरी कब्र पुरानी है. पता चलते ही मुस्लिम समाज के लोग कब्रिस्तान पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. समाज के लोगों ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए हैं. जिसमें दो लोग नजर आ रहे हैं. जिसमें से एक नग्न अवस्था में है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
घटना शहर के बड़े कब्रिस्तान में सोमवार सुबह दो कब्रें खुली पाई गईं. इनमें से एक कब्र हाल ही में दफनाई गई एक महिला की है, जबकि दूसरी कब्र की शिनाख्त नहीं हो पाई है. अन्य कब्रों की भी जांच की जा रही है. इस तरह की वारदात किसी और कब्र के साथ तो नहीं हुई. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को जांच में लिया है. लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.
सीसीटीवी में दिखे आरोपी
इस घटना की जानकारी लगते ही परिजन के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाजजन, शहर काजी और कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचे. परिजनों की मौजूदगी में कब्र को पुनः ठीक किया गया. कब्रिस्तान में लगे सीसीटीवी कैमरे में दो आरोपी नजर आए, जो रात के समय कब्रों के पास पूरी तरह निर्वस्त्र खड़े दिखाई दिए. इनमें से एक आरोपी खंभे पर चढ़कर सीसीटीवी कैमरे पर कफन का कपड़ा ढकने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है. ताकि अपने जुर्म को छुपाया जा सके. पुलिस ने डीवीआर जब्त कर जांच शुरू कर दी है.
जानिए क्या बोले एडिशनल एसपी
बता दें कि कुछ महीने पूर्व भी इसी कब्रिस्तान में इस तरह की घटना हुई थी, उस समय भी कुछ कब्रों को नुकसान पहुंचाया गया था. इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर ने बताया कि सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि दो कब्रों कुछ नुकसान पहुंचाया गया है. सूचना पर फौरन पुलिस टीम मौके पर पहुंची है. पुलिस की जांच जारी है. जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा
रिपोर्ट- प्रमोद सिन्हा, जी मीडिया खंडवा
ये भी पढ़ें- पोहे में इल्लियां.., सड़ी सब्जियां, सरकारी हॉस्टल में जहरीला खाना, 50 लड़कियां बीमार
मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. खंडवा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.