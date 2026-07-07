हाथ में ड्रिप लेकर अस्पताल से बाहर निकला मरीज, वायरल वीडियो ने खोली व्यवस्थाओं की पोल

Khandwa Viral News: खंडवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. अस्पताल में भर्ती एक मरीज को ड्रिप लगने के दौरान पलंग खाली करने के लिए कहे जाने का मामला सामने आया है. इस बात से नाराज मरीज हाथ में ड्रिप लगी होने के बावजूद वार्ड से बाहर निकल आया और अस्पताल परिसर में घूमता रहा. इस दौरान किसी ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली और मरीजों के प्रति व्यवहार को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. मामले ने स्वास्थ्य सेवाओं पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.