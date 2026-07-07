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हाथ में ड्रिप लेकर अस्पताल से बाहर निकला मरीज, वायरल वीडियो ने खोली व्यवस्थाओं की पोल

Khandwa Hospital News: खंडवा जिला अस्पताल में पथरी का इलाज कराने पहुंचे मरीज ने पलंग खाली करने को कहे जाने पर नाराज होकर हाथ में ड्रिप लगी अवस्था में अस्पताल छोड़ दिया. उसका वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं और मरीजों से व्यवहार पर सवाल उठे हैं.

Written ByPramod SinhaEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 07, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:33 PM IST
हाथ में ड्रिप लेकर अस्पताल से बाहर निकला मरीज, वायरल वीडियो ने खोली व्यवस्थाओं की पोल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pramod Sinha

Pramod Sinha

प्रमोद सिन्हा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रिपोर्टर हैं. 

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