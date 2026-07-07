हाथ में ड्रिप लेकर अस्पताल से बाहर निकला मरीज, वायरल वीडियो ने खोली व्यवस्थाओं की पोल

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Khandwa Viral News: खंडवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. अस्पताल में भर्ती एक मरीज को ड्रिप लगने के दौरान पलंग खाली करने के लिए कहे जाने का मामला सामने आया है. इस बात से नाराज मरीज हाथ में ड्रिप लगी होने के बावजूद वार्ड से बाहर निकल आया और अस्पताल परिसर में घूमता रहा. इस दौरान किसी ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली और मरीजों के प्रति व्यवहार को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. मामले ने स्वास्थ्य सेवाओं पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.
मिली जानकारी के अनुसार पिपलिया फूल निवासी आदित्य मारकंडे पथरी के तेज दर्द की शिकायत लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे. यहां डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू किया और ड्रिप लगाई गई. मरीज का आरोप है कि ड्रिप की बोतल आधी भी खाली नहीं हुई थी कि उसे पलंग खाली करने के लिए कह दिया गया. उसका कहना है कि जब उसने दूसरी व्यवस्था के बारे में पूछा तो उसे स्पष्ट जवाब नहीं मिला. इससे वह नाराज हो गया और इलाज बीच में छोड़कर वार्ड से बाहर निकल आया.
अस्पताल पर उठे सवाल
हाथ में ड्रिप लगी होने के बावजूद मरीज अस्पताल परिसर और बाहर तक घूमता रहा. सड़क पर इस हालत में मरीज को देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई. राहगीरों और स्थानीय लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया कि वह वापस अस्पताल जाकर अपना इलाज पूरा कराए, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ. इस दौरान मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं और मरीजों से किए जाने वाले व्यवहार पर सवाल उठने लगे हैं.
कलेक्टर ने दिए निर्देश
मामले की जानकारी मिलने पर जिला कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने अस्पताल के सिविल सर्जन से चर्चा की. कलेक्टर ने अस्पताल स्टाफ को मरीजों के साथ सकारात्मक और संवेदनशील व्यवहार अपनाने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि कई बार जिला अस्पताल के वार्डों में पलंग की कमी हो जाती है और गंभीर मरीजों को प्राथमिकता देने के लिए कम गंभीर मरीजों को अन्य स्थान पर शिफ्ट करना पड़ता है. हालांकि ऐसी स्थिति में भी मरीज को पूरी जानकारी देकर उचित व्यवस्था करना और सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखना जरूरी है.
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