मियां-बीबी की तकरार से तिलमिलाया जीजा, कुछ ही पलों में बहन का आंगन हो गया सूना

MP Crime News: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, खंडवा से सटे सिहाड़ा गांव में पति-पत्नी के विवाद में जीजा ने साले की हत्या कर दी है. बताया जा रहा है कि यहां पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद चले आ रहा था. इसी दौरान जीजा का साल से विवाद हो गया. गुस्से में आकर जीजा ने साले पर चाकू से हमला कर दिया. साला मनीष चांगेरे दिव्यांग था. अपना बचाव नहीं कर पाया. परिजन तुरंत ही उसे अस्पताल लेकर पहुंचे. लेकिन डॉक्टरों ने उसे अमृत घोषित कर दिया. आरोपी जीजा गणेश शिंदे फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

पता चला है कि आरोपी गणेश शिंदे का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था. इसी दौरान बातचीत में साला भी बीच में आ गया. दोनों के बीच विवाद इतना बड़ा की जीजा गणेश शिंदे ने अपने साले मनीष पर चाकू से हमला कर दिया. मृतक मनीष विकलांग था. वह कुर्सी पर बैठा हुआ था, अपना बचाव नहीं कर पाया. तुरंत ही परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे. लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस जांच में जुटी

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस गांव पहुंची. तब तक आरोपी फरार हो चुका था. इस घटना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. मृतक की पत्नी और एक बेटी भी दिव्यांग है. मृतक की पत्नी ने पुलिस से आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. (रिपोर्टः प्रमोद सिन्हा/खंडवा)

