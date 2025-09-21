मियां-बीबी की तकरार से तिलमिलाया जीजा, कुछ ही पलों में बहन का आंगन हो गया सूना
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2930536
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

मियां-बीबी की तकरार से तिलमिलाया जीजा, कुछ ही पलों में बहन का आंगन हो गया सूना

Khandwa Crime News: खंडवा जिले के एक गांव में पति-पत्नी के बीच विवाद में जीजा ने अपने ही साले की हत्या कर दी है. बताया जा रहा है, कि जीजा ने चाकू से हमला कर दिया, उसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस जांच में जुटी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 21, 2025, 06:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सूना हो गया बहन का आंगन
सूना हो गया बहन का आंगन

MP Crime News: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, खंडवा से सटे सिहाड़ा गांव में पति-पत्नी के विवाद में जीजा ने साले की हत्या कर दी है. बताया जा रहा है कि यहां पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद चले आ रहा था. इसी दौरान जीजा का साल से विवाद हो गया. गुस्से में आकर जीजा ने साले पर चाकू से हमला कर दिया. साला मनीष चांगेरे दिव्यांग था. अपना बचाव नहीं कर पाया. परिजन तुरंत ही उसे अस्पताल लेकर पहुंचे. लेकिन डॉक्टरों ने उसे अमृत घोषित कर दिया. आरोपी जीजा गणेश शिंदे फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

पता चला है कि आरोपी  गणेश  शिंदे का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था. इसी दौरान बातचीत में साला भी बीच में आ गया.  दोनों के बीच विवाद इतना बड़ा की जीजा गणेश शिंदे ने अपने साले मनीष पर चाकू से हमला कर दिया. मृतक मनीष विकलांग था. वह कुर्सी पर बैठा हुआ था, अपना बचाव नहीं कर पाया. तुरंत ही परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे. लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस जांच में जुटी
मामले की सूचना मिलते ही पुलिस गांव पहुंची. तब तक आरोपी फरार हो चुका था. इस घटना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. मृतक की पत्नी और एक बेटी भी दिव्यांग है. मृतक की पत्नी ने पुलिस से आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. (रिपोर्टः प्रमोद सिन्हा/खंडवा)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भिंड" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

khandwa newsMP Crime News

Trending news

khandwa news
मियां-बीबी की तकरार से तिलमिलाया जीजा, कुछ ही पलों में बहन का आंगन हो गया सूना
mp news
2 घंटे तक थमी रही भोपाल की रफ्तार! 'वीआईपी' जाम में फंसी जनता, जुलूस ने रोका रास्ता
mp news
55 वर्षीय शख्स पर गोकृत्य का आरोप, जूतों की माला पहनाकर बाजार में घुमाया गया आरोपी
Raisen News
रायसेन में आग का तांडव! गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर आग, लाखों का नुकसान
mp news
'4 दिन से नहीं नहाए बच्चे', विधायक ने सांसद को दिया न्योता, बच्चों को नहलाने बुलाया
Bilaspur News
कार स्टंट मामले में HC की फटकार, पुलिस गरीबों को करती डंडा,बाहुबलियों को क्यों नहीं?
maihar news
मैहर और उमरिया में मटन-चिकन की बिक्री पर रोक, सोमवार से बिका तो होगी कार्रवाई
mp news
दामाद के जेल जाते ही ससुर बना ड्रग 'डॉन', चिकन शॉप की आड़ में हो रही थी तस्करी
dhar news
एक और पर्ची वाले बाबा! 200 रुपए में मनोकामना की गारंटी, जानिए दिव्य दरबार का सच
mp news
समय पर नहीं मिला खाना, तो आग बबूला हुआ पति, फावड़ा उठाकर कर दिया बड़ा कांड
;