एथिक्स सिखाने वाले IAS विवादों में! जानिए किस केस में फंसे हैं IAS सृष्टि देशमुख के पति नागार्जुन गौड़ा; 4 हजार में ऐसे किया करोड़ों का खेल

IAS Nagarjuna B. Gowda corruption case: पावर कपल के तौर पर पहचाने जाने वाले आईएएस सृष्टि जयंत देशमुख और उनके पति डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा इस वक्त सुर्खियों में छाए हुए हैं. मामला हरदा माइनिंग फाइन केस से जुड़ा हुआ है. फाइन केस में घोटाले और रिश्वत लेने के आरोपों में आईएएस डॉ. नागार्जुन बी. की छवि काफी हद तक धूमिल हुई है. यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए रोल मॉडल के तौर पर पहचाने जाने वाले आईएएस डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा पर आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, बल्कि आरटीआई कार्यकर्ता आनंद जाट हैं.

क्या है पूरा मामला

खंडवा जिला पंचायत के सीईओ के रूप में कार्यरत आईएएस डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा को कौन नहीं जानता है. सोशल मीडिया पर अच्छी पहचान और आईएएस सृष्टि जयंत देशमुख के पति के तौर पर जाने जाने वाले आईएएस डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा पर हरदा माइनिंग फाइन को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. आरटीआई कार्यकर्ता आनंद जाट ने नागार्जुन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वे हरदा में एसडीएम के पद पर तैनात थे, तब उन्होंने पथ इंडिया नामक एक खनन कंपनी पर लगे 51 करोड़ रुपये के जुर्माने को न सिर्फ ₹4,032 पर घटाया, बल्कि इसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपये रिश्वत भी लिए.

कंपनी से कैसे जुड़ा है मामला

दरअसल, मामला इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़ा है. यहाँ पथ इंडिया को खनन का काम सौंपा गया था, लेकिन कंपनी ने बिना इजाज़त के 3.11 लाख क्यूबिक मीटर बजरी (पत्थर और कंकड़) का अवैध खनन किया था. कंपनी के इस अवैध कार्य की वजह से आस-पास के गाँवों की ज़मीन खोखली होती गई, जिसका गाँव वालों ने जमकर विरोध किया. मामला तूल पकड़ा, जिसके बाद तत्कालीन एडीएम ने कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए 51 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया.

अब आरोप है कि आईएएस नागार्जुन ने कंपनी का फेवर करते हुए खनन क्षेत्र को 2,688 क्यूबिक मीटर तक सीमित किया और क्षेत्र के हिसाब से जुर्माना घटाकर ₹4,032 कर दिया. साथ ही, इसके लिए भारी भरकम रिश्वत भी ली.

आईएएस ने पेश की अपनी सफाई

मामला कई दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था. लोग आईएएस नागार्जुन पर कई तरह के लांछन लगा रहे थे. इसी बीच नागार्जुन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर खनन फाइन मामले को लेकर अपनी सफाई पेश की है. उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि मामले को लेकर नोटिस पहले जारी की जा चुकी थी. उन्होंने जब एडीएम का पद संभाला, तब फाइन की भी सुनवाई हो चुकी थी.

उन्होंने यह भी कहा कि उनके निर्णय के बाद से 2 साल तक कोई आरोप नहीं लगा. यानी मेरा निर्णय सही था. उन्होंने आगे कहा कि जो आरटीआई कार्यकर्ता मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं. गैर-जिम्मेदार मीडिया भी मेरे ऊपर लगे निराधार आरोपों को सनसनीखेज बनाकर लोगों के सामने पेश कर रही है.

एथिक्स सिखाने वाले का ये रूप

मामला जब से सामने आया है, लोग अपनी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ सामने रख रहे हैं. बता दें कि सृष्टि जयंत देशमुख और नागार्जुन बी. गौड़ा ने मिलकर 'द आंसर राइटिंग मैनुअल' और 'द मैनुअल ऑन एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड' पुस्तकें लिखी हैं. लोगों ने कहा कि एथिक्स सिखाने वाले का ये रूप सामने आएगा, इसका अंदाजा नहीं था. खैर, एमपी में अवैध खनन का ये मामला नया नहीं है, लेकिन मामले में आईएएस नागार्जुन का नाम सामने आना इस मामले को और हाई-प्रोफाइल बना रहा है. आईएएस पर लगे आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन मामला तूल पकड़ रहा है.