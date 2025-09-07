पानी का पैसा पानी में! गणेश विसर्जन के लिए बने तालाब में नहीं डूबी प्रतिमा, अब गहराई नापने उतरी कांग्रेस

Khandwa Samachar: खंडवा में गणेश प्रतिमा विसर्जित करने के लिए नगर निगम द्वारा बनाए गए चार कृत्रिम तालाबों पर कांग्रसे ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार को लेकर आज कांग्रेस के नगर निगम में प्रतिपक्ष नेता ने इसी तलब के पानी में उतरकर विरोध दर्ज कराया. पुलिस और कांग्रेसजनों की समझाइस के बाद उन्होंने अपना धरना समाप्त किया.

दरअसल, नगर निगम खंडवा ने परंपरागत जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से गणेश प्रतिमाएं विसर्जित करने के लिए अलग-अलग क्षेत्र में चार कृत्रिम तालाब बनाए थे. बताया जाता है कि लगभग 45 लाख रुपए इनकी लागत आई थी. जब गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हुआ, तब छोटी प्रतिमाएं तो इन कुंडों में विसर्जित हो गईं. लेकिन बड़ी प्रतिमाएं यहां नहीं डूब सकी. इसके लिए आधी रात करीब उसी प्राचीन पद्मकुंड को खोला गया जिसे जिला प्रशासन ने प्रतिबंधित किया था.

नेता प्रतिपक्ष ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

बताते चले कि इसी पद्मकुंड में वर्षों से प्रतिमाएं विसर्जित होती आ रही थी. लेकिन भारी भरकम राशि खर्च होने के बाद भी इस कुंड में गणेश प्रतिमाएं विसर्जित नहीं हो सकी तो नगर निगम में प्रतिपक्ष के नेता दीपक राठौर ने इन कृत्रिम तालाबों के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए कुंड के पानी में बैठ गए. उन्होंने आरोप लगाया कि जो कृत्रिम तालाब बनाएं उसमें पानी ही नहीं रुक पा रहा था. जिसके कारण प्रतिमाएं विसर्जित नहीं हो सकी. इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. जिसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस के नेताओं ने ही निकाला पानी से बाहर

लगभग एक घंटे चले इस विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के नेताओं ने ही दीपक राठौर को पानी से बाहर निकाला. कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने कहा कि शासन और जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही यह विरोध प्रदर्शन किया गया था. उन्होंने नगर निगम के इंजीनियरों की कार्य क्षमता पर भी सवाल उठाए. साथ ही चेतावनी दी है कि नगर निगम में हो रही वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की जाए अन्यथा दोबारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

रिपोर्ट- प्रमोद सिन्हा, जी मीडिया, खंडवा

ये भी पढ़ें- इंदौर के बाद MP के इस अस्पताल में चूहों का आतंक, पकड़ने के लिए टेंडर हुआ जारी

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. खंडवा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.