खंडवा में इमाम की 'संदिग्ध' गतिविधियां! बिहार से आए मौलाना पर माहौल बिगाड़ने का आरोप, पुलिस की कार्रवाई
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2919464
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

खंडवा में इमाम की 'संदिग्ध' गतिविधियां! बिहार से आए मौलाना पर माहौल बिगाड़ने का आरोप, पुलिस की कार्रवाई

Khandwa News: खंडवा की एक मस्जिद में एक मौलाना मिला है. बताया जा रहा है कि मस्जिद कमेटी ने इस इमाम के बारे में स्थानीय पुलिस को बिना सूचना दिए रोका था. हिंदू संगठनों ने इमाम पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप लगया है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 12, 2025, 05:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खंडवा में इमाम की 'संदिग्ध' गतिविधियां! बिहार से आए मौलाना पर माहौल बिगाड़ने का आरोप, पुलिस की कार्रवाई

Khandwa Mosque Police Action: खंडवा में एक मस्जिद में बिहार से आए एक मौलाना को इमाम बनकर नमाज पढ़वाने के लिए रखने पर मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और इमाम के खिलाफ मामला दर्ज किया है. साथ ही ईमाम के बारे में उसका रिकॉर्ड तलाशा जा रहा है. पुलिस को सूचना दिए बिना धार्मिक स्थलों पर बाहरी व्यक्ति को रुकवाने के उल्लंघन पर यह मामला दर्ज हुआ है.

दरअसल, मामला खंडवा जिले के खार गांव का है. यहां ईद मिलादुन्नबी और गणेश चतुर्थी के दौरान दो समुदायों के बीच जुलूस और गणेश प्रतिमाएं निकलते समय विवाद हुआ था. इस विवाद के बीच हिंदू संगठनों की ओर से इस ईमाम की गतिविधि के बारे में आपत्ति दर्ज कराई थी और पुलिस को ज्ञापन सौंपा था.

नमाज पढ़ने के लिए बिहार से आए मौलाना
पुलिस ने मस्जिद की तलाशी ली तो वहां पर बिहार के किशनगंज जिले से आए एक इमाम अख्तर रजा रुके थे. इस ईमाम को मस्जिद में नमाज पढ़वाने के लिए रुकवाया गया था. मस्जिद कमेटी ने इस इमाम के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कोई सूचना नहीं दी थी. मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मो. हनीफ  ने सफाई दी कि इमाम को कुछ समय के लिए प्रोबेशन पर रखा था. उसके स्थाई होने पर थाने में उसके दस्तावेज जमा किए जाने थे, लेकिन नहीं कर पाएं.

Add Zee News as a Preferred Source

माहौल खराब करने का काम...
हिंदू संगठनों ने पुलिस को ज्ञापन सौंप कर मांग की थी कि गांव की मस्जिद में बिहार से आया इमाम गांव का सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम कर रहा है. ग्रामीणों ने पुलिस से ईमाम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी. हिंदूवादी संगठन ने भी कहा कि जिले में ऐसी कई मस्जिदे और मदरसे हैं जहां पर बाहरी प्रदेशों के आए लोग रहते हैं. जिनका रिकॉर्ड थाने में नहीं दिया जाता. ऐसे लोगों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाए.

जानिए क्या बोले एसपी
खंडवा पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि ईद मिलादुन्नबी और गणेश विसर्जन को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन में पहले प्रतिबंधात्मक धाराएं लागू की है. साथ ही धार्मिक स्थलों एवं किराए से रहने वाले लोगों के बारे में स्थानीय थाने में इसकी सूचना देना अनिवार्य है. लेकिन खार में मस्जिद कमेटी ने बिहार से आए एक व्यक्ति को अपनी मस्जिद में  ठहराया और इसके बारे में स्थानीय थाने में कोई सूचना नहीं दी गई. इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. बिहार के किशनगंज जिले के रहने वाले मौलाना मो हनीफ के बारे में उनके चरित्र और पिछले रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है.  यदि कोई संदिग्ध जानकारी मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट- प्रमोद सिन्हा, जी मीडिया, खंडवा

ये भी पढ़ें- खंडवा में 'पाक' प्रेम? भगवे का अपमान, पाकिस्तान आर्मी के बजाए गीत; FIR दर्ज

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. खंडवा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

khandwa newsmp news

Trending news

indore news
कुत्ते का नाम 'शर्मा'! पड़ोसी के सरनेम पर रखा डॉग का नाम, मालिक ने सिर दीवार पर पटका
mp news
'दिलवाले' की पत्नी ले जाएगा प्रेमी! पत्नी के अवैध संबंध से परेशान हुआ पति, जानिए
Bijapur
ना कोई सरकारी बजट, ना कोई इंजीनियर, आदिवासियों ने बनाया 50 मीटर लंबा झूलता हुआ पुल
bhopal news
इस्लाम में केक काटकर जन्मदिन मनाना हराम और नाजायज... भड़के मौलाना ने जारी किया फतवा
Manoj Patel
संपत्ति 25 करोड़, 9 करोड़ लोन... 10वीं पास BJP विधायक की प्रॉपर्टी का लेखा-जोखा
damoh news
खाद की किल्लत के बाद अब किसानों पर नया संकट, सरकार के सामने रखी नई डिमांड
gariaband news
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में दो और नक्सली ढेर, सुरक्षाबलों से मुठभेड़ जारी
mp news
एमपी में किसानों की फिर बढ़ी चिंता, उज्जैन में रिश्वतखोर डॉक्टर गिरफ्तार
cm ladli behna yojana
आज आएगी लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त, सीएम मोहन गैस सिलेंडर का भी भेजेंगे पैसा
census news
भारत में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, मध्य प्रदेश के तीन जिलों में होगा प्री टेस्ट
;