खंडवा में इमाम की 'संदिग्ध' गतिविधियां! बिहार से आए मौलाना पर माहौल बिगाड़ने का आरोप, पुलिस की कार्रवाई

Khandwa Mosque Police Action: खंडवा में एक मस्जिद में बिहार से आए एक मौलाना को इमाम बनकर नमाज पढ़वाने के लिए रखने पर मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और इमाम के खिलाफ मामला दर्ज किया है. साथ ही ईमाम के बारे में उसका रिकॉर्ड तलाशा जा रहा है. पुलिस को सूचना दिए बिना धार्मिक स्थलों पर बाहरी व्यक्ति को रुकवाने के उल्लंघन पर यह मामला दर्ज हुआ है.

दरअसल, मामला खंडवा जिले के खार गांव का है. यहां ईद मिलादुन्नबी और गणेश चतुर्थी के दौरान दो समुदायों के बीच जुलूस और गणेश प्रतिमाएं निकलते समय विवाद हुआ था. इस विवाद के बीच हिंदू संगठनों की ओर से इस ईमाम की गतिविधि के बारे में आपत्ति दर्ज कराई थी और पुलिस को ज्ञापन सौंपा था.

नमाज पढ़ने के लिए बिहार से आए मौलाना

पुलिस ने मस्जिद की तलाशी ली तो वहां पर बिहार के किशनगंज जिले से आए एक इमाम अख्तर रजा रुके थे. इस ईमाम को मस्जिद में नमाज पढ़वाने के लिए रुकवाया गया था. मस्जिद कमेटी ने इस इमाम के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कोई सूचना नहीं दी थी. मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मो. हनीफ ने सफाई दी कि इमाम को कुछ समय के लिए प्रोबेशन पर रखा था. उसके स्थाई होने पर थाने में उसके दस्तावेज जमा किए जाने थे, लेकिन नहीं कर पाएं.

माहौल खराब करने का काम...

हिंदू संगठनों ने पुलिस को ज्ञापन सौंप कर मांग की थी कि गांव की मस्जिद में बिहार से आया इमाम गांव का सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम कर रहा है. ग्रामीणों ने पुलिस से ईमाम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी. हिंदूवादी संगठन ने भी कहा कि जिले में ऐसी कई मस्जिदे और मदरसे हैं जहां पर बाहरी प्रदेशों के आए लोग रहते हैं. जिनका रिकॉर्ड थाने में नहीं दिया जाता. ऐसे लोगों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाए.

जानिए क्या बोले एसपी

खंडवा पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि ईद मिलादुन्नबी और गणेश विसर्जन को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन में पहले प्रतिबंधात्मक धाराएं लागू की है. साथ ही धार्मिक स्थलों एवं किराए से रहने वाले लोगों के बारे में स्थानीय थाने में इसकी सूचना देना अनिवार्य है. लेकिन खार में मस्जिद कमेटी ने बिहार से आए एक व्यक्ति को अपनी मस्जिद में ठहराया और इसके बारे में स्थानीय थाने में कोई सूचना नहीं दी गई. इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. बिहार के किशनगंज जिले के रहने वाले मौलाना मो हनीफ के बारे में उनके चरित्र और पिछले रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है. यदि कोई संदिग्ध जानकारी मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट- प्रमोद सिन्हा, जी मीडिया, खंडवा

