इंदौर-खंडवा रेल लाइन पर आया नया अपडेट, बनाई जाएगी 11 सुरंग, यह काम भी पूरा

Indore New Rail Line: इंदौर-खंडवा रेल लाइन पर अब एक और समस्या दूर हो गई है. इस रूट पर एक और काम अब पूरा होने वाला है, जिसके चलते इंदौर खंडवा रेल लाइन में तेजी आएगी. यह रूट उज्जैन में सिंहस्थ-2028 के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है. क्योंकि इसी लाइन के माध्यम से उज्जैन से ओंकारेश्वर को भी जोड़ने का काम होगा, जहां उज्जैन से ओंकारेश्वर के बीच भी लाइन आसान होगी. इंदौर-खंडवा रेल परियोजना के लिए वन विभाग की तरफ से कुछ अहम अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गए हैं, जिसके चलते काम पूरा होगा.

11 सुरंग से गुजरेगी ट्रेनें

इंदौर खंडवा रेल लाइन के बीच आने वाली वन विभाग की जमीन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हो गया है. यहां जिन पेड़ों को काटा जाना है, उनकी गिनती भी पूरी हो गई है. क्योंकि पेड़ों की कटाई के बाद ही यहां रेलवे लाइन का काम शुरू होगा, वन विभाग की तरफ से इन सभी कामों को फाइनल कर दिया गया है और हरी झंडी मिल गई है. बताया जा रहा है कि यहां 11 सुरंग बननी है, जहां से ट्रेनें गुजरेगी, ऐसे में फिलहाल एक टनल का टेंडर जारी हो गया है, जबकि आने वाले समय में दूसरी सुरंगों के टेंडर भी जारी होंगे. ऐसे में यह रेलवे लाइन अहम मानी जा रही है.

व्यापारिक दृष्टि से अहम

यह रेलवे लाइन इंदौर में व्यापारिक दृष्टि से भी अहम मानी जा रही है. क्योंकि यह ऐसी लाइन होगी, जो उत्तर को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए सबसे छोटी लाइन होगी और यह सीधा रेल मार्ग होगा. जिससे इंदौर की व्यापारिक गतिविधिया तेज होगी, जबकि यात्रियों के समय की बचत होगी. बताया जा रहा है कि रेलवे और वन विभाग के अधिकारियों की बीच हुई बैठक के बाद कई परेशानियों को दूर कर लिया गया है.

2030 तक तैयार होगा रूट

बताया जा रहा है कि यह रूट 2030 तक तैयार होगा. बता दें कि काम में देरी होने के चलते वन विभाग और रेलवे के बीच का यह मसला सीएम मोहन यादव तक पहुंच गया था, जिसके बाद दोनों विभागों के बीच बैठक में यह मामला सुलझा लिया गया है. साल 2030 तक यह रूट तैयार हो सकता है. इंदौर और खंडवा के बीच रेलवे लाइन का काम पूरा हो ने के बाद ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने में भी आसानी होगी. वहीं खंडवा तक की लाइन पूरी होने से इंदौर सीधा भुसावल, नासिक-मुंबई रूट पर भी और आसानी होगी, जबकि यहां से आगे तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और केरल-तमिलनाडु के लिए भी इंदौर सीधा जुड़ जाएगा.

